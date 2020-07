Riparte il Clorofilla film festival: “Antropocene- L’epoca umana” al museo

GROSSETO – Con fatica si riparte. Dopo aver annullato alcune proiezioni previste durante il lockdown, Clorofilla riparte da Grosseto con alcuni documentari inseriti all’interno de “La natura protagonista”, il programma estivo del Museo di Storia Naturale cittadino.

Ad inaugurare i quattro appuntamenti previsti è il pluripremiato “Antropocene- L’epoca umana”, film diretto da Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier in programma domani, domenica 19 luglio alle 21.15 al Museo (strada Corsini, 5 Grosseto).

Il documentario racconta quello che sta accadendo da metà del XX secolo, in seguito a profondi cambiamenti siamo entrati nell’epoca dell’antropocene: una fase della scala geologica in cui l’uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. Gli esseri umani non sono più solo dei partecipanti alla vita del Pianeta, sono una forza dominatrice che esercita ormai il suo potere sull’intero globo: oceani, paesaggio, agricoltura e animali. Il risultato potrebbe essere un cambiamento catastrofico su scala planetaria, infatti non c’è modo di tornare indietro. Viviamo già in un mondo diverso, è in atto una trasformazione irreversibile nel comportamento della Terra.

Questo docu-film nasce dalla voglia di comunicare a più persone possibili quanto sta accadendo, i registi hanno attraversato tutto il globo per raccogliere le prove e l’esperienza del dominio dell’uomo sul pianeta e documentare l’impatto negativo che la nostra specie continua ad avere in questo momento critico della storia geologica.

La proiezione realizzata dal circolo Festambiente, con la collaborazione tecnica di Kansassiti, è inserita nel cartellone del Museo di Storia Naturale. Altre proiezioni del Clorofilla sono previste a Festambiente, dal 19 al 23 agosto nel Parco della Maremma, dove saranno proiettati documentari a tema ambientale in anteprima nazionale e regionale, a Porto Cesareo (Le), a Carloforte (Ci), a Taormina (Me), a Catanzaro.

Un ringraziamento particolare alla Fondazione Grosseto Cultura e al Museo di Storia Naturale.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, grazie ai ricavi della vendita dei cinepanettoni che ormai da alcuni anni rappresenta una delle poche fonti di finanziamento del festival.

Si consiglia la prenotazione al numero 3391201079 oppure a cinema@festambiente.it