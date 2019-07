Riflessioni sulla vita a teatro con Mumble mumble

FOLLONICA – Continuano gli appuntamenti con ‘In Chiostro’, la rassegna di teatro, letteratura, canti, curata dalla Piccola Compagnia Instabile del Teatro Off di Follonica, in collaborazione con Lorenza Baudo e il premio Letterario il Salmastro, che si svolge nel mese di luglio nel Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda.

Mercoledì 17 alle ore 21.30 è la volta di Mumble mumble – ovvero confessioni di un orfano d’arte, uno spettacolo Di Emanuele Salce e Andrea Pergolari con Emanuele Salce e Paolo Gomamrelli e la regia di Timothy Jomm.

Mumble mumble, il riflettere borbottando è il soprannome di Emanuele Salce, figlio, anzi orfano d’arte e protagonista di questa pièce teatrale di successo.

Tre atti scritti con Andrea Pergolari in cui Salce raccontando “la follia dilagante di gente che non sa come comportarsi credendo di comportarsi bene”, affronta tre morti, quella del padre Luciano Salce, il padre naturale, quella di Vittorio Gassman, il padre putativo, più una propria catartica e metaforica morte, il proprio fallimento di seduttore esposto alla mortificazione e alla vergogna.

Tutte le info si possono richiedere via mail a teatro.off106@gmail.com – telefono 335.6090948 – 335 5930948

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli teatrali: Libreria Chiti via Roma; Nara Camice Via Roma, Giardino Beach viale Italia, Baby Salus via del Sugheraio, Bagno La Pineta via delle Collacchie, Il Beccofino via Litoranea.