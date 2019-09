Riflessione sulla sinistra e l’innovazione: Luigi Agostini presenta il suo libro NeoSocialismo

GROSSETO – Sabato 28 settembre, alle 17 nella sala Cgil in via Repubblica Dominicana, presentazione di NeoSocialismo

di Luigi Agostini a cura di Michele Mezza, che ne parlerà con l’autore

Al tempo della rete come si ricostruisce un’idea di sviluppo sostenibile e democratica? Quale partito e quale progetto per un mondo dove il calcolo diventa la principale autorità che riclassifica le relazioni sociali? Quale pubblico nei processi di privatizzazione dei sistemi relazioni digitali? Sono le domande che si pone il libro NeoSocialismo di Luigi Agostini che insieme ad altri collaboratori riflette sull’attualità di una proposta egualitaria di una sinistra che aggredisce le contraddizioni di un mondo in cui l’innovazione è intesa solo come speculazione finanziaria.