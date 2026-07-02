ORBETELLO – Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 18:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello, si terrà una conferenza dal titolo “Riconoscere un albero habitat con la Tabella Radar”, conferenza a cura del dott. for. Giuseppe Puddu, funzionario dell’Ente Monti Cimini, Riserva Naturale Regionale Lago di Vico.

La tabella Radar è uno strumento concettuale e di monitoraggio utilizzato in selvicoltura per identificare e gestire gli alberi habitat, cioè alberi che possiedono microhabitat specifici (come cavità, rami morti, fessure della corteccia o nidi) fondamentali per la sopravvivenza di uccelli, insetti, chirotteri e altri organismi.

La conferenza prevede anche una parte svolta all’esterno nel giardino del Casale della Giannella e si propone come un momento di confronto sui concetti di Albero Habitat e Alberi Monumentali, termini non sinonimi e spesso causa di confusione.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà presso il Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9

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