Ribolla ospita lo spettacolo con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli

RIBOLLA – L’ex cinema di Ribolla, come appendice alla stagione teatrale del Teatro Comunale dei Concordi appena conclusa, ospiterà Mercoledi 15 maggio alle ore 21,00, lo spettacolo “Noi siamo voi, votatevi! Con Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli. Lo spettacolo è organizzato con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo.

Lo spettacolo. L’Italia, come sempre, è nel caos. Maggioranze di varia natura non sono riuscite a risolvere i problemi endemici del Paese. Secondo Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli, gran parte della colpa è dell’elevato numero di partiti politici e per questo propongono una geniale soluzione: fondarne un altro! Quindi i due neopolitici, fautori di una nuovissima politica che non si è mai vista prima, hanno deciso di incontrare i loro potenziali elettori nei teatri di tutta Italia. I cittadini presenti in sala saranno invitati a confrontarsi con gli aspiranti candidati Cornacchione e Sgrilli sui temi del nostro tempo: ambiente, emigrazione, lavoro, scuola, cultura, sicurezza. «Abbiamo bisogno di attivisti pronti a collaborare con noi per creare un partito – se poi sarà un’associazione, un gruppo solidale, un dopolavoro ferroviario lo capiremo strada facendo – di sostenitori propositivi con cui decidere il simbolo, l’inno, in quale quartiere affittare la sede, quante penne acquistare e, soprattutto, con cui redigere l’atto costitutivo», così arringano i due salvatori della Patria.

Informazioni: biglietto prezzo unico 5 €. Per info e prenotazioni tel. 347/1177230