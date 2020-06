Riapre il Cinema Castello: primo appuntamento con “I miserabili”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Riapre venerdì 26 giugno il cinema Castello di Castiglione della Pescaia. E lo fa in totale sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli ministeriali e con tutte le precauzioni necessarie per poter trascorrere del tempo piacevole in assoluta serenità.

L’arena estiva che abbraccia le mura antiche di Castiglione della Pescaia, pur stando in pieno centro permette a chi vuole trascorrere una serata di cinema, di rifugiarsi dalle movimentate passeggiate serali dando il benvenuto al suo ritrovato pubblico in un ambiente familiare e confortevole. I provvedimenti anti covid adottati non fanno perdere fascino e intimità.

E’ il primo cinema sotto le stelle che riapre nella provincia di Grosseto, e lo fa venerdì prossimo con un titolo francese, I miserabili, catalizzatore di numerosi riconoscimenti, premiato dalla giuria con l’omonimo premio, all’ultimo festival del cinema di Cannes.

Sabato 27 giugno non poteva mancare un campione di incassi ma soprattutto di simpatia come Checco Zalone e il suo film: Tolo Tolo.

Ritorna l’intramontabile poesia di Pinocchio nella rilettura di Matteo Garrone e la partecipazione del premio Oscar Roberto Benigni, questa volta nei panni adulti di Geppetto, domenica 28 giugno.

Si continua sempre con un film premiatissimo e italiano, lunedì 29 giugno, con Favolacce dei fratelli D’Innocenzo che vede nel cast un attore che sempre più si conferma essere talento interpretativo, dalla carriera sfavillante segnata da scelte professionali tutt’altro che scontate, come il carismatico Elio Giordano.

Conclude il mese di giugno, martedì 30 (le proiezioni proseguiranno per tutta estate con altri selezionati titoli), il film psichedelico Joker che vede protagonista il mattatore Joaquin Phoenix.

Ogni proiezione è prevista per le ore 21.30.

Per prenotare e per tutte le informazione consultare la pagina Facebook di Cinema Castello Castiglione della Pescaia. Si consiglia la prenotazione.