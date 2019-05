Riapre il Centro tartAmare: laboratori per bambini e si può arrivare anche in bici

GROSSETO – Il giorno 3 maggio per l’associazione tartAmare sarà un altro venerdì di apertura del Centro ricovero tartarughe marine di via Bramante 83, a Marina di Grosseto, per due visite guidate. La prima dalle 16.30 alle 17.30 circa, la seconda dalle 18.00 alle 19.00, si svolgeranno nello spazio riservato alla mostra dei pannelli che riportano la vita delle affascinanti tartarughe marine arrivate fino alla nostra epoca dal tempo dei dinosauri.

Nella zona riservata agli incontri, racconti ed esperienze delle biologhe del Centro. Una immersione in un mondo di scienza ed ecologia che può aiutare tutti coloro che amano il mare ad essere davvero protagonisti nella salvaguardia dell’ecosistema marino, con riflessioni sulla lunga vita dei rifiuti in mare e sulle coste.

TartAmare con i bambini per la didattica del mare anche con laboratori su prenotazione al raggiungimento di almeno 6 ragazzi. La visita insieme ai piccoli al Centro di Marina sarà come gettare il seme e tracciare la strada di una vita in crescita di rispetto per la natura e gli animali che la popolano.

E’ il “Fridays for future” dell’associazione tartAmare, che in convenzione con il comune di Grosseto, con autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, collabora con alcune Università, partner dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità.

Insieme all’associazione tartAmare per condividere il venerdì per il futuro del pianeta da protagonisti, dedicandoli il pomeriggio, anche non usando la macchina. Infatti, si può partire in bici dal parco di via Giotto e, attraverso la ciclabile, arrivare direttamente al centro, che si trova

immediatamente alla fine della pista.

Notizie e contatti tramite www.tartamare.org – Cell 3384876614