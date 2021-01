Riapre al pubblico il Museo archeologico di Piombino

PIOMBINO – Con la permanenza della Toscana in fascia gialla, questa settimana apre al pubblico il Museo archeologico di Piombino nei giorni di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, con orario 10:30/16:30.

Apertura non senza novità: nelle sale del Museo i visitatori potranno ammirare il blocco delle armi proveniente dagli scavi di emergenza del Fontino di Baratti, condotti dalla Soprintendenza con la collaborazione del trust Sostratos.

Il deposito di armi è stato presentato al Museo archeologico di Bologna in occasione della mostra “Viaggio nelle Terre dei Rasna” del 2020, che ha riscosso grande successo di pubblico e che ha visto il Museo archeologico di Piombino tra i prestatori con una serie importante di reperti, tra cui un primo gruppo di armi rinvenuto sulla spiaggia di Baratti alla fine degli anni 90.

Adesso i due blocchi di armi di epoca etrusca, relativi a una fossa votiva nel complesso di culto e sepolcrale del Fontino (databile tra il V e il IV secolo a.C.) sono esposti insieme a Piombino.

La consueta e fattiva collaborazione tra la Direzione del Museo e il funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Andrea Camilli, ha permesso, ancora una volta, un ampliamento della Collezione permanente del Museo con reperti di straordinario valore storico-archeologico.

L’apertura del museo avverrà, ovviamente, nel pieno rispetto delle indicazioni del nuovo DPCM, compresa la possibilità di prenotare gli ingressi tramite l’Ufficio Informazione e Prenotazioni della Parchi, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 15.

Per questi primissimi giorni della riapertura, l’impegno della Società è di accelerare e sfalsare le attività di manutenzione programmata, incrementate per l’attuazione scrupolosa delle misure anti Covid-19, in modo da ridurre ogni possibile disagio al pubblico. In tal senso, le ampie sale del Museo permetteranno di godere degli splendidi reperti esposti in tutta sicurezza.

Un’occasione per riscoprire il patrimonio storico-archeologico di questo meraviglioso territorio.

Info: www.parchivaldicornia.it – tel. 0565 226445