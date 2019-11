“Rewilding Maremma: la natura selvaggia dietro casa”: se ne parla in libreria con Flavio Monti

GROSSETO – La Maremma selvaggia protagonista di un incontro alla libreria QB Viaggi di carta di piazza Pacciardi a Grosseto. Se ne parla venerdì 29 novembre alle 18.30 con Flavio Monti dell’Università di Siena che racconterà i processi di rinaturalizzazione in Maremma e del ruolo della citizen science.

Il bacino del Mediterraneo rappresenta uno dei più importanti punti hotspot di biodiversità del mondo per la sua ricchezza in termini di specie (spesso endemiche) ed ecosistemi. Minacce passate ed attuali hanno colpito habitat e popolazioni animali provocandone spesso la riduzione, in alcuni casi l’estinzione. Per far fronte a questi problemi, leggi specifiche assieme all’istituzione di una vasta rete di aree protette e corridoi ecologici hanno permesso un processo di rinaturalizzazione che ha portato molte specie animali ad aumentare nuovamente in molti paesi europei. In aggiunta, l’intervento umano attraverso un approccio di gestione proattiva (ad esempio attraverso le reintroduzioni, e i ripopolamenti) ha ulteriormente contribuito a ripristinare molte popolazioni di animali selvatici, con netti benefici per intere comunità animali.

Una serie di esempi di processi di rigenerazione sia naturale che artificiale sono riportati per la Maremma. Negli ultimi anni l’area ha conosciuto la ricolonizzazione spontanea del lupo, l’aumento esponenziale dei contingenti di svernanti di oche selvatiche e gru, nonché grazie ai recenti progetti di reintroduzione, il ritorno del falco pescatore, del nibbio reale e dell’Ibis eremita. I nuovi strumenti tecnologici e la ricerca scientifica applicata alla conservazione mirano a mantenere tali fragili equilibri di convivenza uomo-fauna selvatica.

In un mondo in rapido cambiamento in cui l’uomo sfrutta eccessivamente le risorse naturali, è fondamentale mantenere alto l’interesse delle persone per la natura. Nell’ambito di questo ampio concetto, centri di ricerca internazionali e alcune istituzioni locali lavorano per coinvolgere sempre di più i cittadini in attività virtuose per ritrovare il “contatto perso” con il mondo naturale, promuovendo attività a cavallo tra scienza e società.