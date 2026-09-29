FOLLONICA – Sta per tornare Flashback Festival, la manifestazione che trasforma la memoria tecnologica del nostro passato in un’esperienza viva, interattiva e aperta a tutti, capace di far incontrare generazioni diverse attorno a una passione comune che unisce nonni, genitori e figli in un unico grande racconto condiviso.

Appuntamento sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 19:00, negli spazi della Fonderia 1 di Follonica, in via Roma 100, un luogo simbolico anch’esso connubio tra archeologia industriale e innovazione culturale, offrendo la cornice ideale per un evento che guarda al passato per raccontare il futuro, in un dialogo continuo tra ciò che eravamo e ciò che stiamo diventando grazie alla tecnologia.

Organizzato in collaborazione con il Classic Devices Club, il festival propone due giornate intense e ricche di appuntamenti durante le quali il pubblico potrà toccare con mano decine di calcolatrici e computer d’epoca, provenienti da diverse collezioni private e museali, cabinati arcade originali perfettamente funzionanti e restaurati con cura, molti simulatori di guida, da quelli vintage fino ai giorni nostri, per ripercorrere l’evoluzione del genere e console che hanno fatto la storia videoludica del secolo scorso, dalle prime generazioni fino ai sistemi che hanno segnato il passaggio all’era moderna.

Non si tratta soltanto di un’esposizione statica da guardare a distanza: ogni postazione sarà infatti accessibile e giocabile, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza autentica e immersiva, mettendo letteralmente le mani sulla storia della tecnologia.

I biglietti sono gratuiti fino a esaurimento posti: si consiglia quindi di prenotare per tempo, dato il grande interesse riscontrato nelle precedenti edizioni, che hanno visto affluire visitatori da tutta la regione e non solo.

Un padrone di casa d’eccezione: Stefano Gallarini alla conduzione

Le due giornate del festival saranno condotte da Stefano Gallarini, giornalista, conduttore radiotelevisivo e regista, da sempre punto di riferimento per gli appassionati italiani di videogiochi e tecnologia. Nato a Milano nel 1964, Gallarini è stato direttore di alcune tra le più celebri testate italiane dedicate al mondo videoludico, tra cui Zzap! e The Games Machine.

È stato il primo, agli inizi degli anni ’90, a portare i videogiochi in televisione con il celebre programma USA Today, andato in onda su Italia 7 e successivamente su Odeon TV. Attualmente conduce su Radio Monte Carlo un programma del fine settimana e coordina i contenuti editoriali della piattaforma VGP Play, dedicata al racconto della storia dei videogiochi attraverso le voci dei suoi protagonisti.

Già ospite della prima edizione di Flashback nel 2025, quest’anno Gallarini torna sul palco della Fonderia 1 non più solo come relatore, ma come Maestro di Cerimonie, guidando il pubblico attraverso talk, tornei ed esposizioni per l’intera durata della manifestazione.

Un dialogo tra memoria e innovazione

Il cuore pulsante di Flashback sarà, ancora una volta, il confronto diretto con i protagonisti della storia informatica italiana, un’occasione rara e preziosa per ascoltare testimonianze di prima mano da chi ha contribuito a scrivere pagine fondamentali della tecnologia mondiale.

Tra gli ospiti attesi figurano esperti del Museo del Calcolatore di Prato, del Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa, rappresentanti della Fondazione 101, insieme a Giuseppe Pintus, Paolo Cognetti e Gastone Garziera, co-progettista del leggendario Olivetti Programma 101, considerato il primo personal computer della storia e simbolo dell’eccellenza italiana nel campo della progettazione elettronica.

Un’agenda ricca di incontri e talk arricchirà entrambe le giornate, spaziando da approfondimenti su Metal Slug al Sega Master System, fino a un’affascinante analisi del rapporto tra optical art e videogiochi anni ’80.

Non solo schermi: anche le auto iconiche del retrogaming

Domenica mattina, nel parco antistante l’ingresso del festival, sarà possibile ammirare dal vivo le auto sportive protagoniste di videogiochi e film cult degli anni ’80 e ’90, con marchi iconici come Ferrari e Lotus, oltre alla DeLorean protagonista del film Ritorno al Futuro.

Tra i modelli esposti spicca la spettacolare novità 2026: la Black Tumbler in scala 1:1, una riproduzione fedele e imponente, curata nei minimi dettagli ed esposta all’interno della Bat-Caverna, allestita dal Carnevale Follonichese, che catturerà sicuramente l’attenzione di grandi e piccoli visitatori.

Tornei per tutti i gusti

Il pubblico più competitivo potrà mettersi alla prova nei numerosi tornei in programma sabato e domenica pomeriggio: dai combattimenti frenetici di Street Fighter II alle sfide multiplayer di Unreal Tournament, passando per le partite di calcio virtuale di Sensible World of Soccer, i duelli marziali di International Karate fino ai combattimenti su PlayStation 1 con Tekken 3.

Da segnalare in particolare il Torneo AVIS di Puzzle Bobble, organizzato in collaborazione con l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, un’iniziativa che unisce il divertimento del gioco alla sensibilizzazione sui temi della donazione.

Una rete di sostegno che unisce territorio, cultura e sport

Flashback 2026 nasce grazie al contributo prezioso di un’ampia rete di realtà pubbliche e private che credono fermamente nel valore culturale e aggregativo del progetto.

Tra i Main Sponsor figurano Follonica Sporting Club, realtà sportiva dedicata alla promozione del Padel e all’inclusione sociale, e Fanelli Energia, azienda impiantistica da oltre trent’anni attiva nel settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili, con oltre 5 MW di impianti installati sul territorio.

Il festival vede inoltre il sostegno di numerose associazioni, tra cui AVIS, la Fondazione 101, custode della memoria informatica italiana, e il Classic Devices Club, partner organizzativo dell’iniziativa.

Un contributo importante arriva anche dalla Croce Rossa, presente per garantire assistenza e sicurezza durante tutta la manifestazione, dalla Scuola Carnevale di Follonica e dal Carnevale di Follonica con la loro potenza creativa, realtà che portano nell’evento la loro lunga esperienza organizzativa.

L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Follonica e della Provincia di Grosseto, un riconoscimento istituzionale importante che sottolinea il valore culturale e divulgativo della manifestazione per l’intero territorio.

Sul fronte della comunicazione, Flashback può contare su due media partner d’eccezione: PuntoZip, realtà editoriale nazionale dedicata alla cultura, anche digitale, e l’Associazione Culturale Progetto Incantato, nata in Maremma per raccontare il territorio attraverso community locali e nuovi linguaggi digitali.

Radio Diffusione Follonica, storica emittente cittadina attiva dal 1977, sarà la radio ufficiale della manifestazione, garantendo aggiornamenti in diretta e un racconto costante di tutte le attività in programma.

Il coinvolgimento delle scuole del territorio

Particolare attenzione è dedicata al mondo della formazione, con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici superiori di Follonica e Piombino.

Dal Golfo, l’Istituto di Istruzione Superiore Follonica – che comprende il Liceo “C. Cattaneo”, l’Istituto Tecnico “L. Fibonacci” e l’indirizzo Professionale Servizi Sanitari e Assistenza Sociale – porta avanti un’offerta formativa ampia e diversificata.

Da Piombino partecipa l’Istituto di Istruzione Superiore “Carducci – Volta – Pacinotti”, realtà scolastica che unisce sotto un’unica identità il Liceo Classico, lo Scientifico, il Linguistico e quello delle Scienze Umane, insieme all’Istituto Tecnico Industriale “Pacinotti” e all’IPSIA “Volta”.

Alle scuole è dedicata un’ulteriore giornata, lunedì 5 ottobre, nella quale gli studenti potranno incontrare Gastone Garziera e Luciano Lenzini, personaggi che hanno lasciato un segno nello sviluppo tecnologico.

Ospitalità e ristorazione per i visitatori

Per chi arriva da fuori città, il festival ha stretto convenzioni con diverse strutture ricettive di Follonica, che offrono sconti dedicati ai partecipanti, dagli affittacamere in pieno centro agli alberghi con ristorante a pochi passi dal mare.

All’interno degli spazi del festival non mancheranno inoltre punti ristoro con panini genuini preparati con prodotti locali, pop corn, birre artigianali del territorio e gelati rinfrescanti.

Informazioni e prenotazioni

Il Festival si terrà presso la Fonderia N.1, in via Roma 100, Follonica (GR). Per informazioni è possibile visitare il sito https://www.flashbackmuseum.it/eventi/ o contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail [email protected] e al numero 347 365 4681.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti: si consiglia vivamente la prenotazione anticipata dei biglietti tramite il sito ufficiale del festival, per assicurarsi un posto e vivere al meglio questo emozionante viaggio nella storia dell’informatica e del videogioco, tra ricordi condivisi e nuove scoperte per tutta la famiglia.