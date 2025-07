CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Retrò, Conte Max e tombolata per un weekend di solidarietà. Venerdì 4 luglio, alle 21:30, al Torrione di Buriano tornano in concerto i mitici Retrò per una serata all’insegna delle hit intramontabili degli anni ’60, ’70 e ’80.

Un evento per sostenere il prossimo obiettivo di Insieme in Rosa onlus ovvero l’acquisto di un nuovo software per il reparto di gastroenterologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, fondamentale per migliorare la diagnosi delle lesioni tumorali durante gli esami eco-endoscopici. Per informazioni: 334 1415 167.

Con lo stesso fine nasce la serata di lunedì 7 luglio: a piazzale Maristella, sul lungomare di via Roma, alle ore 21 arriva il mitico Conte Max Venturacci col suo spettacolo e musica dal vivo. Alle ore 22.15 pronti con le cartelle per la tombola che avrà in palio ricchi premi e tanta compagnia. L’importante è ricordarsi la penna per segnare i numeri sulle cartelle.