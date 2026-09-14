GROSSETO – Dopo il successo della prima edizione, torna in città, con un programma ampliato, il “Tu puoi – Festival del cinema dei giovani under 35“, la rassegna dedicata ai giovani autori e ai nuovi talenti del cinema.

Il Festival, ideato e realizzato da Sendy Giamattei, attrice, sceneggiatrice e regista, e della quale è anche direttrice artistica, nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani cineasti under 35 uno spazio di visibilità, confronto e condivisione, dando loro l’opportunità di presentare i propri lavori davanti al pubblico e di entrare in dialogo con professionisti e artisti provenienti da diversi ambiti.

Il programma del “Tu puoi” festival

La seconda edizione del “Tu puoi” festival si svolgerà a Grosseto nelle giornate di venerdì 25 settembre dalle 16:00 alle 19:30 e sabato 26 settembre dalle 16:00 alle 20:00, entrambi con ingresso libero presso l’Aula Magna dell’Università di Grosseto (Via Ginori 43).

La seconda edizione del “Tu puoi” festival si concluderà con la premiazione dei vincitori, celebrando il talento e la creatività dei giovani autori che hanno scelto di portare i propri lavori sul palcoscenico di Grosseto.

Venerdì 25 settembre 2026

(Orario: 16:00 – 19:30)

16:00 – Apertura del Festival. Presentazione della seconda edizione a cura di Sendy Giamattei & I Lolli. Co-conduzione e momenti di spettacolo durante la giornata.

16:05 – Proiezione dei cortometraggi (Prima Parte)

Le cose che non si vedono di Angelo Bottone (12’30”)

di (12’30”) Sonelli di Giacomo Bonazza (14’21”)

di (14’21”) Il vizio e la pelle di Valeria Fusco (24’27”)

di (24’27”) La piccolina di Cassandra Sann (5’07”)

di (5’07”) Leap of Faith di Sara Serinelli (21’52”)

di (21’52”) Dentro il trasporto pubblico – 110 anni del deposito di San Paolo di Samuel Carbone (18’30”)

di (18’30”) Tragedia di Mercy Hubini (10’22”)

Ospiti Speciali: Mirko Fabbreschi. Incontro e intervista. Cinema, musica, animazione e doppiaggio. Seguirà un momento comico e musicale insieme a I LOLLI.

Ripresa delle proiezioni con:

Panic di Davide Sanna (18’12”)

di (18’12”) Lo sconosciuto di Lorenzo Perilli (11’33”)

di (11’33”) Lo show di Gatude Borelli (5’34”)

di (5’34”) Out of Sync di Camilla Rosso (12’40”)

di (12’40”) Stella e Mattia di Mattia Poma (14’07”)

di (14’07”) Il confine di Federico Walterico (9’00”)

di (9’00”) Vinisuzione di una balth d’appartamento di Giuseppe Amadi (18’00”)

Alle 19:30: chiusura della prima giornata con saluti e anticipazioni della seconda giornata.

Sabato 26 settembre 2026

(Orario: 16:00 – 20:00)

16:00 – Apertura del Festival. Presentazione della seconda edizione del Tu Puoi Festival. Conduce Sendy Giamattei.

Ospiti Speciali: Paolo Sassanelli. Intervista e incontro con il pubblico.

Ospiti Speciali: I Nelav. Direttamente da X Factor 2025: intervista e incontro con il pubblico.

Presentazione dei film selezionati e incontro con i registi presenti in sala per parlare dei loro progetti.

Ospiti Speciali: Luisa Bovan, artista dell’arte del filo: intervista e presentazione del suo lavoro.

Premiazione finale “Tu Puoi Festival – Seconda Edizione”. Annuncio dei vincitori e consegna dei premi.

Saluti finali (alle 20:00) e chiusura della seconda edizione.

«Siamo felici di accogliere nuovamente a Grosseto il “Tu puoi” Festival, un progetto che mette al centro i giovani, la loro creatività e la capacità di raccontare il presente attraverso il linguaggio del cinema. – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – Investire nella cultura significa anche offrire opportunità a chi sta costruendo il proprio percorso artistico e professionale. Ringraziamo Sendy Giamattei per aver scelto ancora una volta Grosseto come luogo in cui far crescere questa iniziativa e tutti gli ospiti che contribuiranno ad arricchire il programma».