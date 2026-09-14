GROSSETO – Dopo il successo della prima edizione, torna in città, con un programma ampliato, il “Tu puoi – Festival del cinema dei giovani under 35“, la rassegna dedicata ai giovani autori e ai nuovi talenti del cinema.
Il Festival, ideato e realizzato da Sendy Giamattei, attrice, sceneggiatrice e regista, e della quale è anche direttrice artistica, nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani cineasti under 35 uno spazio di visibilità, confronto e condivisione, dando loro l’opportunità di presentare i propri lavori davanti al pubblico e di entrare in dialogo con professionisti e artisti provenienti da diversi ambiti.
Il programma del “Tu puoi” festival
La seconda edizione del “Tu puoi” festival si svolgerà a Grosseto nelle giornate di venerdì 25 settembre dalle 16:00 alle 19:30 e sabato 26 settembre dalle 16:00 alle 20:00, entrambi con ingresso libero presso l’Aula Magna dell’Università di Grosseto (Via Ginori 43).
La seconda edizione del “Tu puoi” festival si concluderà con la premiazione dei vincitori, celebrando il talento e la creatività dei giovani autori che hanno scelto di portare i propri lavori sul palcoscenico di Grosseto.
Venerdì 25 settembre 2026
(Orario: 16:00 – 19:30)
16:00 – Apertura del Festival. Presentazione della seconda edizione a cura di Sendy Giamattei & I Lolli. Co-conduzione e momenti di spettacolo durante la giornata.
16:05 – Proiezione dei cortometraggi (Prima Parte)
- Le cose che non si vedono di Angelo Bottone (12’30”)
- Sonelli di Giacomo Bonazza (14’21”)
- Il vizio e la pelle di Valeria Fusco (24’27”)
- La piccolina di Cassandra Sann (5’07”)
- Leap of Faith di Sara Serinelli (21’52”)
- Dentro il trasporto pubblico – 110 anni del deposito di San Paolo di Samuel Carbone (18’30”)
- Tragedia di Mercy Hubini (10’22”)
Ospiti Speciali: Mirko Fabbreschi. Incontro e intervista. Cinema, musica, animazione e doppiaggio. Seguirà un momento comico e musicale insieme a I LOLLI.
Ripresa delle proiezioni con:
- Panic di Davide Sanna (18’12”)
- Lo sconosciuto di Lorenzo Perilli (11’33”)
- Lo show di Gatude Borelli (5’34”)
- Out of Sync di Camilla Rosso (12’40”)
- Stella e Mattia di Mattia Poma (14’07”)
- Il confine di Federico Walterico (9’00”)
- Vinisuzione di una balth d’appartamento di Giuseppe Amadi (18’00”)
Alle 19:30: chiusura della prima giornata con saluti e anticipazioni della seconda giornata.
Sabato 26 settembre 2026
(Orario: 16:00 – 20:00)
16:00 – Apertura del Festival. Presentazione della seconda edizione del Tu Puoi Festival. Conduce Sendy Giamattei.
Ospiti Speciali: Paolo Sassanelli. Intervista e incontro con il pubblico.
Ospiti Speciali: I Nelav. Direttamente da X Factor 2025: intervista e incontro con il pubblico.
Presentazione dei film selezionati e incontro con i registi presenti in sala per parlare dei loro progetti.
Ospiti Speciali: Luisa Bovan, artista dell’arte del filo: intervista e presentazione del suo lavoro.
Premiazione finale “Tu Puoi Festival – Seconda Edizione”. Annuncio dei vincitori e consegna dei premi.
Saluti finali (alle 20:00) e chiusura della seconda edizione.
«Siamo felici di accogliere nuovamente a Grosseto il “Tu puoi” Festival, un progetto che mette al centro i giovani, la loro creatività e la capacità di raccontare il presente attraverso il linguaggio del cinema. – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – Investire nella cultura significa anche offrire opportunità a chi sta costruendo il proprio percorso artistico e professionale. Ringraziamo Sendy Giamattei per aver scelto ancora una volta Grosseto come luogo in cui far crescere questa iniziativa e tutti gli ospiti che contribuiranno ad arricchire il programma».