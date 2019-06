“Recondite Armonie”: visita guidata, concerto e degustazione al Giardino del Torrione

MAGLIANO IN TOSCANA – Una giornata all’insegna dei giovani musicisti russi che partecipano al Festival internazionale “Recondite Armonie”. E’ quello previsto per giovedì 6 giugno a Magliano in Toscana, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale. I giovani talenti saranno, alle 18, nel Giardino del Torrione per un’esibizione, dove gli appassionati potranno ascoltare alcuni studenti del Conservatorio statale “Tchaikovsky” e dell’Accademia Gnessin di Mosca, due delle più importanti istituzioni musicali russe.

La giornata unirà la musica di qualità dei giovani studenti con la visita e la conoscenza del territorio. I ragazzi, insieme agli accompagnatori ed ai responsabili del Festival, arriveranno a Magliano accolti dal consigliere delegato alla cultura, Doriana Melosini, che li accompagnerà in visita al monastero di San Bruzio ed all’Olivo della strega. Terminata la visita si sposteranno al Giardino del Torrione, dove verranno ricevuti dal sindaco Diego Cinelli e dalla giunta per il concerto, che sarà aperto dai giovani allievi del Corpo bandistico Giuseppe Verdi di Magliano, mentre durante la manifestazione è prevista la partecipazione della corale “I Madrigalisti di Magliano in Toscana” diretti dal maestro Walter Mazzilli. Questo a suggellare un gemellaggio musicale tra il territorio e le sue associazioni ed il festival “Recondite Armonie” con i suoi studenti russi. La serata si concluderà con un buffet a base di prodotti tipici.

“Siamo felici di poter accogliere di nuovo gli studenti che parteciperanno al festival ‘Recondite Armonie’ – afferma il consigliere delegato alla cultura Doriana Melosini-. Si tratta di un’occasione importante di scambio che farà crescere sia i giovani talenti russi, molti dei quali con un futuro prestigioso nel firmamento internazionale, e le nostre istituzioni musicali”.

“I luoghi e gli scenari suggestivi che i giovani studenti russi visiteranno ed in cui si troveranno ad esibirsi – afferma il sindaco Cinelli – saranno un momento che si porteranno con sé e di cui parleranno anche nel loro paese. La cultura è un veicolo eccezionale di promozione del territorio e ci auguriamo che, magari, quando qualcuno di loro sarà un musicista di successo porti con sé un ricordo indelebile di questa serata”.