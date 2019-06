Recondite armonie: un concerto in memoria di Palmiero Giannetti

GROSSETO – Sabato 22 Giugno alle 21, alla Chiesa San Francesco di Grosseto, si svolgerà il concerto finale della manifestazione che per tutta la primavera ha portato a Grosseto e in Toscana grandi interpreti della classica e giovani musicisti da ogni parte del mondo, riscuotendo grande consenso di pubblico e di critica.

Il concerto di questo sabato è stato ideato da Recondite Armonie con la collaborazione e il sostegno del Lions Club Grosseto Host e del suo presidente Giuliano Parlanti, in memoria del clarinettista e direttore d’orchestra Palmiero Giannetti, figura centrale nello sviluppo di iniziative culturali e nello studio della musica in Maremma.

Protagonisti saranno il clarinettista Giovanni Vai, il violoncellista francese Axel de Jenlis e il pianista Diego Benocci, che interpreteranno capolavori della musica barocca, romantica e impressionista come le partite per violoncello solo di Bach, i Fantasiestücke di Schumann, il trio op.114 di Brahms, la sonata per violoncello di Debussy e molto altro ancora.

Presenta il concerto il giornalista Carlo Sestini.

Dopo il concerto, con la direzione del cuoco Danilo Speroni, nel chiostro del convento sarà offerta ai presenti una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio compresa nel prezzo del biglietto.

I biglietti sono acquistabili in prevendita tutti i giorni presso l’edicola “La Pace” di Grosseto (Via della Pace, davanti la Chiesa del Sacro Cuore) o da un’ora prima dell’inizio sul luogo del concerto.

Intero 15 euro

Ridotto 12 euro per gli under 25 e i soci del Festival Recondite Armonie

Gratis bambini under 10

Informazioni 320 6812722 (segreteria del Festival), info.reconditearmonie@gmail.com