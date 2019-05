“Recondite armonie”: giovani musicisti russi in concerto al Teatro degli Industri

GROSSETO – Sabato 1 giugno alle 18, in occasione della “Giornata Internazionale dei Bambini”, al Teatro degli Industri si inaugura il 5° progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti Russi” con un grande concerto sinfonico in cui sarà possibile ascoltare alcuni dei più celebri concerti per pianoforte e orchestra del repertorio classico.

I giovani pianisti di grande talento, di età compresa tra i 10 e i 23 anni, Marco Rizzello, Sergio Costa, Nikolai Biriukov, Anna Popova, Nikolai Davidov, Alena Semerikova, Mikhail Troshkin, vincitori l’anno passato della prima edizione del Concorso pianistico internazionale Recondite Armonie, insieme a Vivace orchestra giovanile Città di Grosseto diretta da Massimo Merone eseguiranno il concerto per pianoforte e orchestra n.11 di Haydn in re maggiore, il n.23 K488 di Mozart e il primo concerto op.15 di Beethoven.

Alla fine del concerto i bambini russi arrivati da Mosca saliranno sul palco per salutare la città di Grosseto, che li accoglie per il 5° anno consecutivo, e per inaugurare una nuova bellissima edizione del progetto di scambio culturale che si protrarrà fino al 12 giugno.

Dopo il concerto, nel foyer del Teatro si svolgerà, come da tradizione, una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio.

I biglietti (intero 15 euro, ridotto 12 euro) sono acquistabili in prevendita presso l’Edicola “La Pace”, davanti la Chiesa del Sacro cuore, gratis bambini under 10.