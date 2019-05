“Recondite armonie”: alla Chiesa della Misericordia pianista suona Chopin e Beethoven

GROSSETO – Il pianista Jacopo Umberto Laureti, per il festival musicale internazionale Recondite armonie, in collaborazione con la fondazione Keyboard charitable trust di Londra, sarà in concerto domenica 26 maggio dalle 18 alla Chiesa della Misericordia, in piazza Martiri d’Istia.

PROGRAMMA

F.Chopin: Barcarola op. 60

Due Notturni op. 62

Polonaise Fantasie op. 61

L.van Beethoven: Sonata op. 109

Vivace ma non troppo — Adagio espressivo

Prestissimo

Andante molto cantabile ed espressivo

F.Busoni: Toccata BV287 (Preludio – Fantasia – Ciaccona)

BIGLIETTO

12 euro – intero

9 euro – ridotto per gli under 25

GRATIS bambini sotto i 10 anni

Prevendita presso l’edicola “La Pace” di Grosseto o sul luogo del concerto da 1 ora prima dell’inizio.

Dopo il concerto, nella sala conferenze dell’Arciconfraternita della Misericordia di via Ginori, è prevista una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio.

Umberto Jacopo Laureti è un giovane pianista che si sta rapidamente imponendo nei maggiori centri europei affiancando alla musica contemporanea opere del grande repertorio con una particolare attenzione per i compositori italiani.

Ha suonato diffusamente in Italia, Francia, Spagna, Germania, Norvegia, Svizzera e Regno Unito e ha di recente debuttato in prestigiose sale quali Auditorium parco della musica di Roma, teatro La Fenice e teatro Malibran di Venezia, Palacio festivales di Santander, Steinway Hall, St. Martin in the Fields, Regent Hall, St. James Piccadilly, Duke’s hall e Royal Albert hall di Londra. Sue esecuzioni sono state recentemente trasmesse in diretta live da Rai Radio Tre.

Nato a San Benedetto del Tronto nel 1991, inizia gli studi musicali all’età di sei anni. Nel 2003 viene ammesso al conservatorio “G. B. Pergolesi” dove consegue nel 2012 il Diploma Accademico di primo livello con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore sotto la guida di Enrico Belli.

Prosegue la sua formazione presso la Royal academy of music di Londra con Ian Fountain, completando nel 2014 il Master of arts con il massimo dei voti e il Dip ram (il più alto riconoscimento accademico assegnato dalla stessa istituzione).

Fondamentale il successivo incontro e gli studi con il M° Benedetto Lupo presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, dove si diploma nel 2017 sempre con il massimo dei voti.

Attualmente, Umberto sta sviluppando un lavoro di ricerca sulla figura di Ferruccio Busoni presso la Royal academy of music in qualità di dottorando.