Recital di testi religiosi aspettando la fine dell’anno

GROSSETO – Recital di testi religiosi ispirati ai passaggi festivi del fine anno mercoledì 30 dicembre alle ore 17 nella Chiesa della Misericordia in piazza Martiri D’Istria a Grosseto. Promosso dall’ Associazione Polis 2001, con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto e in collaborazione con la Confraternita della Misericordia, l’iniziativa ci propone la lettura di testi sacri e poetici “che parlano alla mente e allo spirito di tutti noi – spiegano gli organizzatori -, accomunati da questo momento drammatico per l’Umanità, aggravato da debolezza, egoismi e avidità del Potere politico, ma sostenuto con abnegazione e generosità dagli operatori della sanità e della Cultura, e da altre categorie di cittadini più esposte in queste circostanze e senza alcuna protezione economica. Apocalisse di Giovanni, Vangelo di Matteo, testi di fede Baha’i, di Rilke S.Agostino A. Caramella, M.Graziano Parri e altri”.

I lettori e i musicisti presenti e recitanti sono Eleonora e Michela Azzolini, Davide Braglia, Valentina Murru, Valeria Viva, Eleonora Guelfi, con i musicisti Michele Colantuoni, chitarra e basso, Serena Matù, canto, e Davide Curci al pianoforte. Regia di Francesco Tarsi.

Tutto quanto sarà realizzato seguendo le norme anti Covid.

Ingresso libero per cui si consiglia la prenotazione. Info 3472299737