CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo l’entusiastico riscontro del concerto d’apertura del 24 luglio che ha visto protagonisti i Sisters & Brothers Gospel Choir, secondo e ultimo appuntamento della VI edizione di “Soli Deo Gloria”. La rassegna di musica sacra e di ispirazione religiosa è tornata quest’anno dopo alcuni anni di sospensione, inserendosi nel più ampio cartellone di “Estate nella Fede”, il programma di eventi culturali e spirituali promosso dalla Diocesi di Grosseto attraverso l’ufficio per la pastorale della cultura e le parrocchie della costa.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista e la Fondazione Giovanni Chelli e con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Il secondo e ultimo appuntamento è in programma per mercoledì 12 agosto alle ore 21.30 nel suggestivo Giardino di San Giovanni Battista, nel cuore del borgo medievale di Castiglione della Pescaia (ingresso libero). Per l’occasione salirà sul palco l’ensemble di rilievo internazionale Theatrum Instrumentorum, diretto dal maestro Aleksandar Sasha Karlić, che proporrà un viaggio affascinante nei repertori mariani tra Oriente e Occidente dal titolo “Monstra te esse Matrem”.

“Il programma ‘Monstra te esse Matrem’ è una ricerca approfondita sui sentieri dei repertori musicali mariani, tesa a tracciare un ponte ideale tra l’Occidente e l’Oriente cristiano – spiega il maestro Aleksandar Sasha Karlić, direttore di Theatrum Instrumentorum – Attraverso lo studio delle fonti antiche e delle tradizioni orali ancora viventi, faremo rivivere musiche medievali e bizantine. Cantare e suonare in un luogo particolare come San Giovanni Battista a Castiglione della Pescaia esalta la natura di questo repertorio, che parla un linguaggio universale e senza tempo”.

Theatrum Instrumentorum

L’ensemble si costituisce nel 1986 a Milano e propone il repertorio dal Medioevo all’Ottocento, coltivando sia la musica dell’Europa Occidentale (soprattutto italiana e spagnola) che quella fiorita in ambito bizantino ed ottomano, in un’ottica di ricerca ed interpretazione storico-musicale costantemente rapportata alle fonti antiche, integrandole a volte con lo studio delle arcaiche tradizioni musicali tuttora viventi. Oggi è considerato tra i gruppi italiani di punta nel panorama europeo della musica antica. Dal 1997 è diretto da Aleksandar Sasha Karlić.

Collaborazioni internazionali: Nel corso degli anni si è avvalso delle collaborazioni di musicisti provenienti da Argentina, Armenia, Cile, Egitto, Francia, Germania, Israele, Palestina, Libano, Marocco, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Siria, Stati Uniti d’America. Ha collaborato inoltre con vari gruppi vocali e strumentali del repertorio antico come Accademia Bizantina, Chiaroscuro, Coro dei Madrigalisti della RTSI, Ensemble Elyma, Sequentia, e ha preso parte a quattro produzioni del Piccolo Teatro di Milano.

I Festival: Il gruppo ha partecipato a numerose rassegne in Italia e all’estero e a prestigiosi festival internazionali (tra gli altri Amiata, Anversa, Arona, Ascona, Basilea, Bologna, Bolzano e Trento, Cividale del Friuli, Como, Cracovia, Cremona, Freiberg, Innsbruck, Locarno, Milano, Modena, Parigi, Pesaro e Urbino, Ravenna, Regensburg, Stresa e Lago Maggiore, Varsavia, Venezia, Vicenza, Viterbo, Zara). È stato inoltre per diversi anni consecutivi ospite fisso alle Feste Musicali di San Rocco, nelle sale del Tintoretto presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia.

Presenza media e TV: Ha partecipato ai programmi televisivi “Concerto dell’Epifania” (RAI 1, Rai International e RaiSat), “Sulla Via di Damasco” (RAI 2), “Mixercultura” (RAI 2), “150” (RAI 1); al programma radiotelevisivo “Musica nell’età di Colombo” (RAI 3 e RAI Radio 3) e al programma radiofonico “Musica e monoteismo” (RAI Radio 3 e RaiSat); ha inoltre registrato per la Deutschlandsradio Berlin, Radio 1 Antwerpen (Belgio), HTV 1 (Croazia), RTSI (Svizzera).

Discografia: Ha inciso per Amadeus, ARTS authentic, Denon, Robi Droli / Early, Victorie / RTSI.