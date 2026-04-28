GROSSETO – Si avvia alla conclusione la rassegna cinematografica “Sguardi di pace”, il ciclo di proiezioni promosso da Legambiente Festambiente, Coordinamento Pace Grosseto e Cinema Stella. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della Festa della Toscana 2025 e ha beneficiato della compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

L’ultimo appuntamento in programma è previsto per domani, mercoledì 29 aprile alle ore 21.00 al Cinema Stella di Grosseto (via Mameli, 24). Sul grande schermo verrà proiettato “Disunited Nations”, l’atteso documentario in anteprima provinciale firmato dal regista Christophe Cotteret e distribuito da Mescalito Film: un’opera necessaria per comprendere le complessità geopolitiche del nostro tempo.

Il film trae origine dai fatti del marzo 2024, quando Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, ha denunciato apertamente un genocidio a Gaza. Seguendo i suoi passi tra missioni sul campo, incontri istituzionali di alto livello e pesanti pressioni politiche, Cotteret ci conduce nel cuore pulsante della crisi delle Nazioni Unite. L’Onu, posta di fronte al massacro dei civili, appare oggi drammaticamente impossibilitata ad agire con efficacia.

Attraverso interviste inedite, rari materiali d’archivio e un accesso esclusivo al dietro le quinte del lavoro diplomatico, il documentario racconta il precario equilibrio tra diritto internazionale, informazione e puro potere politico. Ne emerge il ritratto di una comunità globale sempre più frammentata e divisa.

Christophe Cotteret, già apprezzato per il lavoro in Démocratie Année Zéro, indaga le fratture del sistema internazionale e il progressivo svuotamento del ruolo dell’Onu. Le Nazioni Unite nacquero proprio nel momento storico in cui, nel 1947, veniva deciso il Piano di Partizione della Palestina; oggi, quella stessa questione rappresenta la prova decisiva per la sopravvivenza dell’organizzazione. Saprà l’Onu reggere l’urto di questa crisi o ne uscirà irreversibilmente indebolita?

La proiezione rappresenta un’occasione per i cittadini di Grosseto per approfondire non solo la tragedia umanitaria palestinese, ma anche la crisi di sostenibilità delle istituzioni che dovrebbero garantire la pace nel mondo.