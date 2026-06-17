GROSSETO – Al Museo di storia naturale della Maremma è in programma il terzo appuntamento con la rassegna teatrale “Il sipario della natura”.

Sabato 20 giugno alle ore 18.00 sarà la volta di “Fiabe rampanti di Italo Calvino”, spettacolo portato in scena dalla compagnia AnimaScenica, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra racconti, personaggi e suggestioni ispirati all’opera di uno dei più importanti autori della letteratura italiana del Novecento.

Lo spettacolo è gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni di età, l’ingresso per gli adulti è 10 euro. È consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] oppure telefonando al numero 0564 488571.

Attraverso il linguaggio del teatro, della musica e della narrazione, lo spettacolo restituisce il fascino delle fiabe raccolte e reinterpretate da Calvino, dando vita a un universo popolato da creature straordinarie, avventure sorprendenti e mondi sospesi tra realtà e immaginazione.

«Continua il nostro viaggio tra teatro e natura – racconta il direttore del museo Andrea Sforzi –. Abbiamo voluto proporre un nuovo modo di interagire con il museo, aprendo i nostri spazi a linguaggi diversi capaci di stimolare curiosità, emozioni e riflessione. Le fiabe di Calvino ci accompagnano in un percorso che parla di immaginazione, meraviglia e rapporto con il mondo che ci circonda, temi che dialogano in modo naturale con la missione del museo. “Il sipario della natura” sta dimostrando come la cultura scientifica e quella umanistica possano incontrarsi e arricchirsi reciprocamente, offrendo al pubblico occasioni di scoperta accessibili e coinvolgenti per tutte le età».