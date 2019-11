Rassegna di “musica non conforme” al Khorakanè: Lilli Refrain e So Beast in concerto

GROSSETO – Prende il via sabato 16 novembre, alle 22 al Circolino Khorakanè\Spazio 72, la rassegna di “musica non conforme” organizzata dall’associazione di promozione sociale Kansassiti con il doppio concerto Lilli Refrain (One woman band da Roma sospesa tra psichedelia, elettronica e teatro) + So Beast (duo bolognese in vertiginoso equilibrio tra eletrronica, funky e post punk).

Dopo tre anni di concerti – letteralmente underground, con cadenza fissa la domenica pomeriggio e ospitati dentro una piccola galleria d’arte, sede storica anche dell’Archivio Foto Gori, in viale Porciatti – la proposta culturale, settore musica, dell’associazione migra su un nuovo palcoscenico, quello appena rinnovato del circolo di via Ugo Bassi. Tutto ciò grazie alla collaborazione con Tudemun Concerti e Arci Grosseto. Una rigenerazione dello spazio che offre la possibilità di allargare e diversificare le proposte: già da questo primo appuntamento saranno infatti ricavate delle registrazioni live bootleg dei concerti, raccolte poi in artigianali e preziose musicassette, acquistabili (assieme al code per il download digitale) nelle successive serate Kore (una al mese da novembre ad aprile) o nella sede di Kansassiti. Sede dove da venerdì 15 a domenica 17 novembre sara possibile apprezzare la mostra fotografica di Michele Guerrini: 150 scatti raccolti in più di 5 anni tra festival Do-It-Yourself, centri sociali, locali alternativi, fabbriche abbandonate, spazi occupati, parcheggi e autostrade.

Ingresso con tessera Arci e federati – Ticket: 7euro intero individuale, 5euro per tesserati Kansassiti 2019/2020

Al concerto sarà possibile fare la tessera Kansassiti APS 2020 che permette sconti sulle date Kore successive, merchandise, ingresso gratuito a rassegne pomeridiane, ed eventi speciali Kansassiti.

Maggiori info: info@kansassiti.com, 328 54 05 031 (Guido).