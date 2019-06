Rassegna di canti popolari tra riflessioni e testimonianze in ricordo di Leoncarlo Settimelli

MANCIANO – Per il secondo anno consecutivo, il gruppo mancianese de I Badilanti organizza una rassegna di canto di tradizione popolare, al quale parteciperanno, oltre agli stessi Badilanti, il Coro degli Etruschi, Lisetta Luchini, i Mediterranea e i Soong Taaba Quintet.

«La rassegna, che si propone di assumere una cadenza annuale, completamente autogestita e autofinanziata, intende promuovere la riscoperta e la valorizzazione del canto popolare nelle sue più varie forme di riproposizione ed esecuzione, mettendo a confronto gruppi e cantanti provenienti da esperienze e aree diverse, ma tutte accomunate dall’interesse e il rispetto per il canto di tradizione orale e il ruolo di riscoperta, riscrittura e documentazione avuto da personaggi particolarmente significativi per la ridefinizione dei repertori popolari» raccontano dall’organizzazione.

«È, per questo, – continuano – un’occasione oltre che di canto e musica, anche di riflessioni e testimonianze e, come la rassegna dell’anno passato fu dedicata a Caterina Bueno, questa lo è a Leoncarlo Settimelli, un importante ricercatore del canto popolare, rielaboratore e autore lui stesso del nuovo repertorio del canto sociale (si ricorda tra l’altro, la rappresentazione dedicata a David Lazzaretti nel centenario dell’assassinio del profeta amiatino). Fu anche un grande divulgatore: diresse la trasmissione televisiva Dalle parti nostre che andava in onda in prima serata su Rai1 (nella quale ospitò, tra l’altro, il Coro degli Etruschi e i Cardellini del Fontanino) e fu autore di testi importanti di documentazione dei canti politici, anarchici e anticlericali. Con il suo Canzoniere internazionale, negli anni Settanta, è stato un elemento fondamentale dell’innovazione, anche stilistica ed esecutiva, dei repertori della canzone popolare e sociale e la sua figura verrà ricordata da Corrado Barontini, presidente dell’associazione Maremma cultura popolare, Grosseto, Mauro Chechi, Lisetta Luchini e Lucio Niccolai».

La manifestazione si svolgerà, dalle 17.30, ai Poderi di Montemerano, negli ambienti della ex-scuola messi cortesemente a disposizione dalla Pro-loco.

Farà da contorno alla musica un’esposizione dei prodotti agricoli tipici, biologici e alternativi curata da Niccolò Buffi.

Alle 20.00 la Pro-Loco dei Poderi di Montemerano preparerà un piatto di penne all’arrabbiata per tutti. Antonio Camillo – “vini del territorio” – metterà a disposizione il vino per il buffet che è autogestito (ognuno porta quello che vuole e che può da condividere) ed è un’occasione per gustare le autentiche vivande del territorio.

L’ingresso è libero e gratuito.