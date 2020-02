“Disegnare la natura”: l’appuntamento al museo di storia naturale

GROSSETO – Un pomeriggio all’insegna della natura e dell’arte al Museo di storia naturale della Maremma. L’appuntamento con “Disegnare la natura: l’arte di raccontare il mondo naturale con pennelli e colori” è per sabato 29 febbraio alle 17 nella sala conferenza della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, nell’ambito della rassegna “Caffè della scienza”. L’ingresso è libero.

Ospite della giornata sarà Federico Gemma, biologo, illustratore e pittore naturalistico. Nato a Roma, dove si è laureato in Scienze biologiche, Gemma fa parte della Swla (Society of wildlife artists), organizzazione britannica fondata nel 1964 che riunisce artisti che dipingono o disegnano animali selvatici. Gemma ha realizzato disegni per libri, riviste, calendari, pannelli didattici e numerose pubblicazioni a carattere scientifico e naturalistico con vari enti e associazioni nazionali e internazionali coinvolte nella conservazione della natura tra cui: Wwf, Fao, Arp (Agenzia regionale parchi del Lazio), RomaNatura, Bbc Wildlife Magazine e Fondazione Bioparco di Roma, pubblicando i suoi lavori anche su importanti realtà editoriali del settore come Focus.

Ama viaggiare realizzando taccuini dal vero, ritraendo la natura e gli animali incontrati, con particolare predilezione per mammiferi, uccelli e paesaggi. «Ritengo il disegno dal vero un processo fondamentale e uno strumento insostituibile per osservare e fissare su carta istanti e idee – racconta Gemma –. Da alcuni di questi appunti nascono acquerelli e lavori finiti, altri rimangono così: ricordi indelebili di viaggi e incontri».

L’appuntamento al Museo di storia naturale sarà l’occasione per un dialogo con l’esperto, che condurrà il pubblico a un percorso guidato nel disegno naturalistico: dagli schizzi di campo al quadro finito