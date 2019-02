Rapporti commerciali tra Maremma e Canada: se ne parla al Granduca con Grosseto Export

GROSSETO – Giovedì 28 febbraio, alle ore 9, all’ Hotel Granduca, via Senese 17, si terrà l primo evento B2B 2019 del Consorzio Grosseto Export è in programma giovedì 28 febbraio, alle ore 9, all’hotel Granduca di Grosseto, e avrà come target di riferimento uno dei mercati più interessanti del momento per l’esportazione dei prodotti italiani: il Canada.

“I rapporti commerciali tra l’Italia e il Canada stanno vivendo un periodo particolarmente fortunato, di espansione – sottolinea Daniele Lombardelli, presidente di Grosseto Export – legato, soprattutto, alla firma del Ceta, il contratto di libero scambio tra Unione Europea e Canada che è stato approvato nel 2017. Secondo i dati della Commissione Europea, nel 2018, ad appena un anno dall’entrata in vigore provvisoria del Ceta, l’export agroalimentare italiano verso il Canada ha registrato un aumento significativo di +7,4 punti percentuali. Il Canada è un paese in costante crescita economica e con una classe media che ricerca la qualità, il mangiare sano con una vocazione particolare verso il made in Italy. Per l’Italia è il quinto mercato di esportazione del settore vitivinicolo”.

“Gli operatori che Grosseto Export ospiterà nel capoluogo maremmano –aggiunge Gabriele Zappelli direttore operativo di Grosseto Export – provengono dal Québec e dall’Ontario, i due territori più importanti e ricettivi per i prodotti italiani. Tra l’altro moltissimi italiani abitano in queste province, un fattore interessante e da non sottovalutare.”

Questi gli interessanti profili degli operatori canadesi protagonisti del B2B grossetano: Italvine (www.italvine.com), agenzia di vini che opera sul territorio della provincia del Québec dal 1956 ed è stata una delle prime a promuovere e commercializzare prodotti viticoli italiani, diventando un punto di riferimento per l’intero settore.

L’operatore Bertozzi Importing (www.bertozziepicure.com), una delle aziende più importanti nel panorama dell’importazione dei prodotti alimentari italiani di qualità in Canada. L’azienda opera dal 1952 e ha due centri di distribuzione nelle province dell’Ontario (sede dell’azienda) e in Québec. Nel resto del Paese, la Bertozzi agisce tramite una rete di distributori e venditori diretti, commercializza sia prodotti a marchio del fornitore che a marchio proprio con la linea Bertozzi. I suoi clienti sono nel canale Retail e nell’Ho.Re.Ca.

Terzo operatore: Simeoni Inc. (www.simeoniinc.com) azienda nata nel 2011 che ha iniziato la sua attività d’importazione e distribuzione nel 2014. I suoi clienti sono sia nel settore Retail che nel Food Service (GDO, negozi specializzati, épiceries fines, ristoranti, hotel, catering, golf club), tutti nel territorio del Québec (70% Montreal e dintorni). La loro mission è quella di promuovere la genuinità, la tradizione e la naturalità del made in Italy, educando i clienti a riconoscerne la qualità e il valore attraverso strumenti informativi (comprese analisi di laboratorio) e giornate di approfondimento. Attualmente commercializzano salumi, pasta, olio EVO, sottoli e salsa di pomodoro, ma l’obiettivo di questo viaggio in Italia è l’ampiamento della loro offerta.