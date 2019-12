Rap al Khorakhané: sul palco di Spazio 72 gli Uochi Toki

GROSSETO – Di scena il rap a Spazio 72, il locale dedicato ai concerti del circolo Khorakhané (via Ugo Bassi, 62) di Grosseto. Protagonisti venerdì 20 dicembre alle 22.30 gli Uochi Toki: Matteo “Napo” Palma e Riccardo “Rico” Gamondi (parole il primo, basi il secondo), una delle realtà storiche più importanti della scena rap indipendente italiana.

Il duo ha iniziato la sua carriera completamente a digiuno di nozioni su cosa fossero le etichette e le auto-produzioni, semplicemente lavorando in campagna per guadagnare i soldi necessari alle stampe. Un’esigenza di espressione artistica incontenibile, che dal 2003 li ha portati a produrre decine di album con etichette prestigiose come La Tempesta.

Suonano le galassie e le profondità della terra tramite i campionatori e raccontano del Tutto, del Niente e del Qualcosa, tramite un rap frastagliato.

‘Malæducaty’ (Light Item 2019) è il loro ultimo lavoro discografico: le profezie cyberpunk non si sono avverate e gli Uochi Toki si trovano immersi in questo presente ibrido diluito al massimo che depotenzia qualsiasi iniziativa. Quindi, di fatto, cyberpunk, anche se spoglio dell’iconografia che lo renderebbe grandioso. Con questa premessa il duo è tornato alla forma espressiva del rap, stavolta non per destrutturare o ristrutturare, bensì per urgenza, per emotività, per contrasto.

“Malæducaty” è un disco che nasce direttamente nell’amarezza della sconfitta durante gli attriti degli Uochi Toki con il pubblico e con le varie strutture umane che definiscono l’attuale, invece che da un’idea narrativa sorretta da uno sguardo lucido. E’ un percorso di oscurità, accettazione e rinascita in 17 fasi che non promettono mai catastrofe o lieto fine. E’ un disco in cui si cambia continuamente argomento anche se ogni traccia è concatenata con quella successiva, scritto e composto di getto come lo zaino che si prepara in fretta quando si sta scappando dagli inseguitori o quando ci si sta preparando ad inseguire qualcuno.

Ingresso 8 euro con tessera Arci o associazioni confederate. Per info e prenotazioni al ristorante 331/4779872.