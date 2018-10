Ragazzi delle scuole guide per un giorno: appuntamento a Montemerano alla scoperta del borgo

MONTEMERANO – Domenica 14 ottobre i Borghi più belli d’Italia apriranno le loro porte per accogliere migliaia di visitatori nei centri storici, musei, chiese, palazzi e monumenti, e animeranno la giornata con spettacoli ed eventi.

Guide d’eccezione saranno i ragazzi delle scuole: i “Ciceroni per un giorno” vi accompagneranno alla scoperta di luoghi straordinari, immersi nel prezioso patrimonio storico, artistico, culturale, custodi delle tradizioni e del “buon vivere”. Tutti gli eventi della Domenica nel Borgo saranno gratuiti. Allora non aspettate, prendete nota: Domenica 14 ottobre appuntamento con i “Ciceroni per un giorno”, a spasso nei Borghi più belli d’Italia.

Montemerano, il programma

Ore 10,30

Presso la chiesa di S. Giorgio incontro con la storica dell’arte Marilena Pasquali

“Una chiesa e una piazza tra le più belle di Maremma”

Visita alla Chiesa, notizie aneddoti, riflessioni e fotografie di ieri e di oggi.

Ore 11,00

Visite guidate del Borgo a cura dei ragazzi di Montemerano “Ciceroni per un giorno”

Ore 13,00

Street food nei ristoranti del Borgo

Ore 14,30

Visite guidate del Borgo a cura dei ragazzi di Montemerano “Ciceroni per un giorno”

Ore 17,00

Concerto della Filarmonica “G. Verdi” di Montemerano

Ore 18;00

Aperitivo in musica nel Borgo con il duo “La Cricca”