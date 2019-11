Rafting sull’Ombrone e trekking all’Argentario: ecco la domenica di Terramare. Come partecipare

GROSSETO – Sono due gli appuntamenti dell’associazione Terramare previsti per la giornata di domenica 1 dicembre, un trekking all’Argentario e un rafting sull’Ombrone.

La passeggiata è stata denominata “Trekking eXtemporaneo”, dove la X sta per 10, come i km che verranno percorsi per l’occasione e in altre successive. Da questo momento in poi, infatti, le guide di Terramare organizzeranno degli eventi/trekking last minute, per portarvi negli angoli più belli della Maremma Toscana e non solo. Si parte domenica 1 dicembre con il trekking delle Fortezze spagnole di Porto Ercole (Monte Argentario). Camminerete su un itinerario storico, interessante e molto panoramico tra i profumi della macchia mediterranea e le fortificazioni dello Stato dei presidi, traccia della dominazione spagnola sul Monte Argentario. Il cammino inizierà da piazza Amerigo Vespucci a Porto Ercole. Il sentiero vi condurrà a Forte Stella, da dove potrete godere di una spettacolare vista dal mare alla montagna. Dopo una pausa, si proseguirà alla volta del secondo forte, “La Rocca”, che domina sul borgo di Porto Ercole. Lasciato questo forte, si attraverserà il paese per riprendere il sentiero a picco sul mare, che conduce prima al piccolo Forte di Santa Caterina e poi al maestoso Forte Filippo, dove si potrà camminare sulle mura più esterne ammirando di un panorama unico. Infine la strada ricondurrà al punto di partenza.

Dati tecnici escursione:

– ritrovo: domenica 1 dicembre, ore 10,00, Porto Ercole in piazza Amerigo Vespucci.

Coordinate: 42°23’51.4″N 11°12’03.4″E

Google maps: https://bit.ly/2m25UoX

– lunghezza percorso: 10 km

– dislivello: 140 metri

– difficoltà: media

Cosa portare: pranzo al sacco; almeno un litro d’acqua; kway; scarpe da trekking; maglietta di ricambio; possibilità di portare cani.

Prenotazione obbligatoria a questo LINK (specificare data ed evento al quale si vuole partecipare). Quota di partecipazione: 10 euro, i giovani sotto i 12 anni non pagano.

Terramare propone una serie di discese sul fiume Ombrone nei mesi di dicembre e gennaio in occasione delle feste di Natale, per questo la quota promozionale sarà di 15 euro adulti e bambini. Potete partecipare o regale questa esperienza a chi volete. Prima discesa prevista per domenica 1 dicembre con partenza da località Arcille fino ad Istia d’Ombrone, un tratto di fiume di circa 8 km.

Il soft rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone chiamato raft. L’equipaggio composto da un minimo di 6 partecipanti fino ad un massimo di 18 (su tre gommoni) partecipa attivamente alla discesa con la pagaia ed è coordinato dal conduttore (Guida ambientale escursionistica specializzata in navigazione fluviale) che seduto sulla parte posteriore assicura e manovra il raft.

Per questa attività non è richiesta alcuna esperienza pregressa ed è adatta anche a gruppi scolastici, famiglie, turisti e in generale chi vuole passare una piacevole giornata sul fiume Ombrone.

I bambini sotto i 12 anni devono essere necessariamente accompagnati da adulti e comunque non devono essere di età inferiore ai 6 anni.

Per domenica 1 dicembre ritrovo alle 11 in località Arcille (davanti campo da calcio). Al termine della discesa, per il recupero delle vetture, solamente i guidatori verranno ricondotti all’imbarco tramite i mezzi dell’associazione per recuperare le proprie vetture.

Occorrono: vestiti sportivi e scarpe da ginnastica; portare una paio di scarpe di ricambio; kway; almeno mezzo litro d’acqua; portare un ricambio completo di vestiti nel caso qualcuno si bagnasse. Termine discesa ore 15 circa.

Prenotazione obbligatoria a questo LINK (specificare data ed evento al quale si vuole partecipare). Quota di partecipazione promozionale: 15 Euro adulti e bambini. L’iniziativa verrà effettuata con il raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. In caso di brutto tempo con pioggia consistente l’attività verrà rinviata a data da stabilirsi.