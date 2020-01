Raffaello e i suoi misteri: la conferenza di “Rinascimento” celebra i 500 anni dalla morte dell’artista

GROSSETO – Con il nuovo anno riparte il ciclo di conferenze “Rinascimento: i misteriosi segni di una nuova arte”: il primo incontro del 2020, organizzato dall’associazione Archeosofia, sarà dedicato a Raffaello, il “principe dei pittori” dell’arte rinascimentale.

L’appuntamento è per il 16 gennaio, alle 17, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia a Grosseto.

La conferenza si inserisce nelle celebrazioni che si svolgeranno in tutta Italia in occasione dei 500 anni dalla morte dell’artista: Raffaello Sanzio muore a soli 37 anni la notte del Venerdì Santo del 1520. Pittore di celebri ritratti e di splendide Madonne, fu protagonista della più sublime manifestazione degli ideali umanistici, espressi pienamente negli affreschi delle stanze di papa Giulio II in Vaticano.