Raduno nazionale Vespa club Grosseto: due giorni di eventi. Ecco il programma

GROSSETO – Sarà un fine settimana dedicato a tutti gli amanti della Vespa, e non solo, quello fra il 18 e 19 maggio 2019, a Grosseto. Il campeggio Cielo Verde, a Marina di Grosseto, ospita ‘Vespa on the beach – Una notte in campegggio': una due giorni pensata per gli appassionati di uno dei prodotti del made in Italy più iconici e amati, co-organizzato dal Vespa club locale e dall’amministrazione comunale.

“È sempre bello lavorare per regalare ai grossetani e a tutti i visitatori che vorranno raggiungere la nostra città, un’occasione per riunirsi e condividere la propria passione – sostengono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fausto Turbanti -. Siamo lieti di ospitare questo evento che si promette divertente, rilassante e anche occasione per condividere con gli altri la propria voglia di celebrare e godersi la mitica Vespa, con l’interessante possibilità di partecipare ai giri turistici previsti sul territorio e con l’ospitalità del Camping Cielo Verde. È con convinzione che crediamo in questo evento, sicuri che potrà offrire una piacevole alternativa per passare due giorni di festa sulle nostre belle spiagge da bandiera blu”.

PROGRAMMA

Sabato 18 maggio

ore 14: iscrizione presso il “Campeggio Cielo Verde” toppa + gadget ai primi 200 iscritti

ore 16: partenza per il giro turistico visita al museo militare del 3° Reggimento Savoia cavalleria

ore 19,30: rientro presso il Vespa village con aperitivo, Dj set e musica dal vivo.

Ore 20: cena libera convenzionata in loco (non compresa nel prezzo del raduno)

Domenica 19 maggio

ore 9: iscrizione presso il “Campeggio Cielo Verde” toppa + gadget ai primi 200 iscritti e colazione.

Ore 11: partenza per il giro turistico della mattina con passaggio per il centro storico e visita alle mura medicee della città di Grosseto.

Ora 12,30: aperitivo con vista sulle mura di Grosseto e centro della città.

Ore 13,30: pranzo con specialità di mare presso il ristorante “Il Tosco” all’interno del Campeggio Cielo Verde con musica live e premiazioni.