Raduno all’aeroporto del 4° stormo: 100 rare Alfa Romeo tra gli Eurofighter

GROSSETO – Domenica 15 dicembre, all’interno dell’Aereoporto Militare di Grosseto, si svolgerà un raduno di vetture Alfa Romeo moderne e d’epoca esposte tra i caccia Eurofighter Typhoon dell’Aereonautica Militare.

«Si prevede la partecipazione di quasi 100 auto provenienti da tutto il centro Italia con modelli speciali quali Giulia Quadrifoglio, Stelvio Quadrifolgio, Giulia Nring (solo due esemplari in Italia), 4C Competizione e la partecipazione speciale della Giulia Quadrifoglio dell’Arma dei Carabinieri del Comando di Roma» afferma Marco Frontini.

Il raduno, che ha il patrocinio di Comune di Grosseto e 4° Stormo Caccia Aereonautica, prende il nome di Xmas in the air e inizierà alle 9.30 con l’ingresso in aeroporto per terminare alle 13.30 con il pranzo.

Info: www.alfaraceproject.it