MARINA DI GROSSETO – Il maltempo cambia la data, ma non cambia la voglia di far festa. A causa delle previsioni meteo avverse, il Radio Stop Party di Marina di Grosseto , inizialmente previsto per oggi 21 agosto, è stato posticipato a venerdì 4 settembre .

Una nuova data che offre a Radio Stop l’occasione di allungare idealmente la grande estate grossetana: dopo averla aperta con il Radio Stop Festival, portando sul territorio musica, grandi artisti e tantissimo pubblico, Radio Stop torna a Marina di Grosseto per accompagnare l’estate verso il suo gran finale.

Venerdì 4 settembre sarà una nuova grande festa, con la musica e tutta l’energia di Radio Stop, per mettere il sigillo a un’estate vissuta da protagonisti e lasciare ancora una volta il segno sul territorio grossetano con nuovi ospiti che scopriremo nelle prossime settimane.