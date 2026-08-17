CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 17 agosto alle 21:30 in Piazza Solti il Grey Cat Jazz Festival prosegue con il concerto di “Radici” (Ada Montellanico voce / Simone Graziano piano / Filippo Vignato trombone).

“Radici” vuole indagare e proporre un repertorio che parte dall’origine del jazz, e cioè il blues nella sua più ampia accezione e nel suo significato musicale, storico e sociale.

(Foto Nicola D’Errico)

Un linguaggio che ha permeato la musica di oltre un secolo e ha visto protagoniste le donne come prime commentatrici sociali. Donne che hanno voluto esprimere il proprio dissenso per lo stato della loro vita, spesso bistrattato e denigrato.

Le radici sono anche quelle di ogni storia come della cultura e della musica italiana di cui il jazz ormai è parte integrante.

Il concerto si muoverà tra riletture di brani della tradizione, a composizioni dal forte carattere sociale (Bessie Smith, Dinah Washington, Tracy Chapman, Ida Cox, Abbey Lincoln, Carla Bley, ecc.) e brani originali scritti espressamente per questo organico, con l’intento di preservare quel suono viscerale ma moderno, che ha reso il blues un linguaggio universale grazie a una particolare alchimia sonora rappresentata dalla formazione trio voce, piano e trombone.

Ingresso gratuito

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali).

Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite:

055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop