“Racconti di mare e di costa” alla Galleria “Il Quadrivio”

Per evocare Joseph Conrad ed i suoi straordinari racconti Antonio Ludovico ha citato lo spazio marittimo nel quale è collocato l’ambiente delle sue opere sostituendo tre punti sospensivi alla parola “racconti” per costruire il titolo di una mostra personale tematica, prevalentemente di acquerelli, che si inaugurerà il 24 ottobre alla Galleria d’Arte “Il Quadrivio”.

Si tratta in effetti di immagini e quindi descrizioni, non solo mediterranee, provenienti dai viaggi e dalle impressioni di un osservatore che racconta appunto le suggestioni vissute in contesti, che hanno le acque marine come protagoniste, molto diversi tra loro per la luce, per il colore, per la tessitura del paesaggio, per le atmosfere.

La tecnica dell’acquerello sembra in effetti una scelta elettiva per trarre dal palinsesto ogni più riposta e sfuggente variazione cromatica così come la proverbiale trasparenza ottenibile solo con il medium dell’acqua.

La rassegna ha avuto recentemente una sua prima esposizione a Torino presso la Galleria dell’Associazione “Arte Città Amica” che ha organizzato il Concorso Internazionale 2018 nell’ambito della VII edizione della Biennale Metropoli di Torino nella quale l’opera “Tango in laguna”, esposta ora a “Il Quadrivio”, ha conseguito il secondo premio della sezione acquerello.

L’inaugurazione avrà luogo mercoledì 24 ottobre alle ore 16,30 alla Galleria d’Arte “Il Quadrivio”. La mostra rimarrà poi aperta fino a domenica 4 novembre, compresa, con orario 16,00 – 19,00.

Info Galleria d’Arte Il Quadrivio – Viale Sonnino, 100 – GROSSETO – Tel. 339 2357824 – info@galleriailquadrivio – www.galleriailquadrivio.it