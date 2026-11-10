GROSSETO – Un appuntamento inusuale e ricco di suggestioni visive per la rassegna “Racconta un vinile” giunta alla quinta edizione e che trova spazio al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Mercoledì 11 novembre alle ore 18, lo spazio multiculturale del centro storico ospita la fotografa Monica Falconi per un viaggio speciale dedicato alle copertine dei dischi che hanno fatto la storia della musica.

Monica Falconi — volontaria del QB e fondatrice del nuovo spazio espositivo SpaceU36 in via dell’Unione — dialogherà con gli ideatori della rassegna, Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani e insieme esploreranno il legame indissolubile tra musica e fotografia, tra la musica e l’arte che si realizza anche nelle copertine dei dischi svelando i retroscena, gli aneddoti e i dettagli di quelle immagini iconiche che sono diventate veri e propri simboli della cultura pop.

Al centro del racconto ci saranno le storiche copertine di capolavori come The Wall dei Pink Floyd, Abbey Road dei Beatles, Il nostro caro angelo di Lucio Battisti e il celebre album d’esordio The Velvet Underground & Nico della band di Lou Reed e John Cale. Il percorso visivo e sonoro toccherà anche Horses di Patti Smith, Rain Dogs di Tom Waits e diverse altre perle discografiche che il pubblico potrà scoprire attraverso lo sguardo e le parole dell’ospite.

Un’occasione imperdibile per capire cosa si nasconde dietro l’immagine guida di un disco e come uno scatto o un’immagine possa rendere eterno un album.

Prossimo appuntamento di “Racconta un vinile” sarà venerdì 27 novembre sempre alle 18 con Simone Avincola che racconterà “Una storia disonesta” di Stefano Rosso, a cui seguirà il documentario “L’ultimo romano” diretto sempre da Avincola sul cantautore romano.