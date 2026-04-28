GROSSETO – Ultimo appuntamento della quarta stagione di Racconta un vinile.

Domani, mercoledì 29 aprile alle 17.30 al bar libreria Qb di piazza Pacciardi, si chiude il ciclo di incontri tra parole e musica che hanno dato spazio agli “album del cuore” di esperti e musicisti. Quello in programma domani è un “Racconta un vinile” speciale con “Open mic” perché chiunque potrà portare un disco da poter condividere con i presenti. In questa edizione si è parlato di Bruce Springsteen, George Harrison, Chet Baker, Emerson Lake & Palmer, Francesco Guccini, Weather Report, Oasis e molti altri, mentre domani l’appuntamento è a sorpresa perché legato ai gusti di chi deciderà di partecipare.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica.