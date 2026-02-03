GROSSETO – Riparte “Racconta un vinile”, il format ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani che ha trovato la sua dimensione ideale presso il bar libreria QB di piazza Pacciardi. Il nuovo appuntamento è in programma domani, mercoledì 4 febbraio alle ore 17.30.

A guidare il pubblico in questo viaggio musicale sarà Matteo De Pietro, che parlerà di un disco che ha segnato un’epoca: (What’s The Story) Morning Glory? degli Oasis, rappresentanti del Britpop degli anni Novanta .

Pubblicato il 2 ottobre 1995, l’album ha recentemente festeggiato il suo trentennale, confermandosi come il pilastro definitivo della carriera dei fratelli Liam e Noel Gallagher. Se il debutto con Definitely Maybe aveva presentato al mondo il talento della band di Manchester, questo secondo lavoro ne ha cementato l’impatto culturale per i decenni a venire.

I numeri di Morning Glory restano impressionanti. Nel Regno Unito è stato l’album più venduto degli anni ’90 e occupa tuttora il quinto posto nella classifica dei dischi più venduti di sempre nel Paese.

Con oltre 22 milioni di copie vendute, l’album è entrato nella Top 10 di tutti i principali mercati internazionali grazie a inni generazionali come “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova”.

Il disco fu registrato in soli 12 giorni ai Rockfield Studios, l’album vinse nel 2010 il Brit Award come “Miglior album degli ultimi 30 anni”, battendo la concorrenza di giganti come i Dire Straits e i Pink Floyd.

L’incontro al Qb sarà l’occasione perfetta per riscoprire le sfumature di un vinile che non è solo musica, ma il racconto di un’intera generazione.