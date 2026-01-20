GROSSETO – Prosegue l’appuntamento con “Racconta un vinile”, la rassegna dedicata agli album che hanno fatto la storia della musica. Domani, mercoledì 21 gennaio alle 17.30, lo spazio di QB – bar libreria in piazza Pacciardi ospiterà Alessandro Camaiti e Alessandro Pierini per parlare del leggendario album “Pictures at an Exhibition” del gruppo progressive rock britannico Emerson, Lake & Palmer.

Un album storico e innovativo

Pubblicato nel 1971, si tratta del terzo disco del gruppo e del loro primo album dal vivo, registrato alla Newcastle City Hall il 26 marzo dello stesso anno. Il disco propone una rielaborazione in chiave rock di brani tratti dall’omonima composizione pianistica del 1874 di Modest Mussorgsky, intervallati da composizioni originali del trio, che ne sviluppano i temi con variazioni personali.

La suite “ibrida” rappresentava la seconda parte dei concerti del gruppo fin dalle prime apparizioni dal vivo, come dimostrano le riprese del concerto al Festival dell’Isola di Wight del 29 luglio 1970. Dei dieci “quadri” di Mussorgsky, il trio ne scelse quattro, inserendo tre “promenades”, cioè interludi che simboleggiano il percorso del visitatore lungo l’esposizione. Nonostante il riferimento all’autore russo, i musicisti britannici creano un’opera autonoma, con uno sviluppo musicale del tutto originale.

QB: vinili, musica e buona cucina

Lo spazio QB è da anni punto di riferimento nel centro storico di Grosseto: aperto per colazioni, pranzi veloci e aperitivi, il locale propone anche ottima musica nel fine settimana e ospita una viniloteca, realizzata con il contributo di Banca Tema, dove è possibile ascoltare vere e proprie perle della musica.

L’incontro di domani rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di progressive rock e di musica dal vivo, ma anche per chi vuole scoprire la storia dietro uno dei vinili più iconici degli anni Settanta.