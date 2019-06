R-esisto: alla Cava arriva il recital-concerto contro prepotenza e soprusi

GROSSETO – Si terrà venerdì 28 giugno alle 22,30 alla Cava di Roselle il recital/concerto di R-esisto, a cura dell’associazione culturale La Quercia e diretto da Greta Giavedoni, con la regia Stefania Carcupino. I testi, invece, sono di Barbara Garlaschelli. Sul palco: Greta Giavedoni, artista, cantante, performer; Antonino De Vita, tromba, flicorno; Michael Fortunati alias Mikeless, voce, chitarra; Alessandro Giulini, piano; Stefania Carcupino, attrice, clown, poeta musicale, fisarmonica, organetto, flauto traverso.

«R-esisto – raccontano da La Quercia – è un percorso sulle tracce della Musa ribelle che rialza chiunque è caduto, combatte con chi si rivolta alla prepotenza e al sopruso. Ha cantato sulle montagne per i partigiani, pregato con gli ebrei su un vagone ferroviario, camminato nelle lunghe marce dei diritti con gli uomini e le donne di colore, danzato sfrenata nei cortei insieme alle comunità omosessuali, si è seduta con i pacifisti in mezzo alle strada, nelle trincee ha sussurrato ai soldati di tornare alle loro case e ha aperto la porta di casa alle donne invitandole a uscire nel mondo. Sempre, è stata pronta a dare l’anima all’impresa. Mai, è parola a lei sconosciuta. E a chiunque sia abbattuto, perduto, vinto, oggi come allora ricorda il proprio inciso battente, ossessivo: “Resisti! Perché esisti… Esisti ancora”».

Ecco il programma dell’evento

PROLOGO

Ballata “IO SONO VOI” (Barbara Garlaschelli)

R-ESISTO PER LA MEMORIA

Canzone HAVA NAGILA (popolare, Abraham Zevi Idelshon)

Poesia “SE SOLTANTO SAPESSI” (Nelly Sachs)

Canzone “LA BALLATA DI MARIA SANDERS” (Bertolt Brecht, Hanns Eisler, traduzione di Giorgio Strehler)

Canto di preghiera “AVINU MALKEINU” (Max Janowski)

R-ESISTO CONTRO LA XENOFOBIA

Lettura e Canzone STRANGE FRUIT – STRANO FRUTTO (Abel Meeropol)

Discorso sull’odio (Martin Luther King)

Canzone “WE SHALL OVERCOME” (gospel)

LA MUSA RIBELLE

Poesia “SOGNO DI GIOVANNA” (Bertolt Brecht)

Canzone “JENNY DEI PIRATI” (Bertolt Brecht, Kurt Weill, traduzione di Giorgio Strehler)

Intervallo strumentale da “LA VITA E’ BELLA” (Nicola Piovani)

R-ESISTO PER LA LIBERTA’

Poesia “LO AVRAI CAMERATA KESSELRING” (Piero Calamandrei)

Canzone “BELLA CIAO” (popolare)

R-ESISTO PER L’AMORE

Poesia “QUESTO AMORE” (Jacques Prevert)

Canzone “HYMNE A L’AMOUR” (Edith Piaf / Marguerite Monnot)

R-ESISTO CONTRO L’OMOFOBIA

Dati sulla penalizzazione dell’omosessualità

Canzone “I WILL SURVIVE”

EPILOGO

Ballata “ECCOCI QUA, DI NUOVO” (Barbara Garlaschelli)

Canzone RINASCERO’ (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer)