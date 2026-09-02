CAPALBIO – L’Associazione Culturale Il Frantoio di Capalbio presenta una mostra personale “Quotidianità a colori” dedicata a Maria Vittoria Cima, a cura di Anita Budassi. Inaugurazione venerdì 4 settembre alle 18.30 alla galleria “Il frantoio”.

Il progetto espositivo nasce dall’incontro tra due giovani esperienze in formazione: quella di Cima, iniziata al Liceo Artistico e che proseguirà all’Accademia di Belle Arti, e quella di Budassi, prossima alla laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e attualmente impegnata in un percorso di formazione sul mercato dell’arte.

La mostra riunisce una selezione di disegni realizzati a gessetto, pastello e sanguigna, attraverso i quali Cima concentra la propria attenzione sulla figura umana e, in particolare, sul corpo nudo. Il disegno diventa così uno spazio di osservazione e di sperimentazione nel quale il corpo non è soltanto oggetto di rappresentazione, ma presenza sensibile, espressiva e percettiva attraverso cui misurare le possibilità del segno.

La scelta di tecniche profondamente radicate nella tradizione del disegno figurativo permette a Cima di lavorare sulla qualità della linea, sulla densità della materia e sulla relazione tra luce e ombra. Il segno conserva la traccia del gesto e rende visibile il processo stesso di costruzione dell’immagine: il corpo emerge dal foglio, progressivamente si definisce e, talvolta, sembra nuovamente dissolversi al suo interno.

Lontano da una rappresentazione esclusivamente accademica o descrittiva, la figura viene osservata nella sua dimensione concreta e insieme più intima. Il nudo diventa così un terreno di confronto con la forma, con il movimento e con la fragilità del corpo, mentre il disegno, oltre la sua tradizionale funzione preparatoria, viene sperimentato nelle sue possibilità di linguaggio autonomo, capace di restituire immediatezza e intensità.

Nel dialogo tra le opere, il gesto dell’artista costruisce una sequenza di presenze corporee diverse, attraverso le quali si manifesta un progressivo confronto con le possibilità espressive della figura.

Il percorso espositivo, curato da Anita Budassi, pone l’accento proprio sul rapporto tra la lunga tradizione del disegno figurativo e una sensibilità contemporanea in via di definizione. La mostra restituisce così un momento di un percorso aperto, nel quale l’esercizio dello sguardo, la pratica del disegno e il confronto con il corpo diventano strumenti attraverso cui costruire, progressivamente, una propria identità artistica.

Maria Vittoria Cima si è diplomata nel 2026 al Liceo Artistico Statale Polo Bianciardi di Grosseto, dove si è formata nell’ambito della figurazione pittorica. Concentra il proprio interesse sul disegno e sulla rappresentazione del corpo umano, sperimentando in particolare tecniche quali sanguigna, gessetto e pastello. Proseguirà la propria formazione presso l’Accademia di Belle Arti.

Anita Budassi si è diplomata al Liceo Artistico Statale Polo Bianciardi di Grosseto ed è prossima alla laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha sviluppato una ricerca incentrata anche sulla rappresentazione del corpo umano. Attualmente svolge presso l’Associazione Culturale Il Frantoio un percorso formativo dedicato alla progettazione, all’organizzazione e all’allestimento di mostre d’arte contemporanea.

Scheda tecnica:

Artista: Maria Vittoria Cima

Titolo: Quotidianità a colori

A cura di: Anita Budassi

Organizzata da: Associazione Culturale Il Frantoio

Periodo: 4-9 settembre 2026

Inaugurazione: venerdì 4 settembre, ore 18.30

Info

Date e orari di apertura: dal 4 al 6 settembre, ore 19.00 – 22.30; 7-9 settembre su appuntamento.

Chiuso il martedì.