MASSA MARITTIMA – Manca poco alla chiusura, prevista per il 16 agosto, di “Questo mio nome non mi è nuovo”, la personale di Giancarlo Galeotti allestita a Palazzo Del Debbio di Massa Marittima.

“E forse è proprio ora il momento di soffermarsi sul significato di questa mostra – affermano gli organizzatori – , che nelle settimane di apertura ha saputo conquistare un pubblico eterogeneo, suscitando in molti visitatori una sorpresa tanto inattesa quanto autentica. La sorpresa non nasce soltanto dalla qualità della produzione artistica di Galeotti – quindici sculture, venticinque disegni, dieci incisioni e un video che testimoniano una ricerca coerente e rigorosa – ma dal modo in cui le opere riescono a modificare la percezione dello spazio che le accoglie”.

“Palazzo Del Debbio non è un contenitore neutro. La sua storia recente, legata alla funzione di sede dell’Agenzia delle Entrate, lo ha consegnato alla memoria collettiva come luogo della burocrazia, dell’attesa e delle incombenze amministrative. Una memoria difficile, quasi ingombrante, che l’artista non cancella ma assume come parte integrante del progetto espositivo”.

“Il risultato è un dialogo sorprendente tra architettura e opere, nel quale il palazzo smette di essere semplice scenario e diventa protagonista dell’esperienza estetica. Il visitatore, quasi senza accorgersene, attraversa ambienti che cambiano progressivamente di significato: ciò che era percepito come spazio funzionale diventa luogo di contemplazione, di silenzio e di immaginazione. Questa trasformazione non è casuale”.

“Dietro l’apparente naturalezza del percorso si cela un lavoro di preparazione straordinario. Giancarlo Galeotti ha dedicato giorni allo studio dell’allestimento, affrontandolo con la precisione di uno scenografo. Ogni scultura, ogni disegno, ogni incisione è stato collocato dopo un’attenta valutazione delle prospettive, della luce, delle altezze e dei volumi architettonici. Nessuna opera avrebbe potuto occupare un’altra posizione senza alterare l’equilibrio complessivo della mostra”.

“È un modo di intendere l’allestimento che appartiene alla migliore tradizione museografica contemporanea: l’esposizione non accompagna semplicemente le opere, ma ne diventa parte integrante, contribuendo alla costruzione del loro significato. In questo percorso è stato fondamentale anche il lavoro di supervisione di Gian Paolo Bonesini, della Galleria Spaziografico, che ha accompagnato l’artista nella costruzione dell’impianto espositivo, favorendo quel dialogo continuo tra opera e architettura che costituisce uno degli aspetti più originali dell’intero progetto”.

“Non meno importante è stato il ruolo dell’Associazione culturale Art@ltro APS, promotrice dell’iniziativa, e della sua presidente Costanza Soprana, che ha fortemente creduto nella possibilità di realizzare una mostra di alto profilo capace di valorizzare non soltanto il lavoro di Galeotti, ma anche uno dei luoghi più significativi del centro storico di Massa Marittima. È una scelta culturale precisa: riportare l’arte contemporanea dentro gli spazi della città, facendo dialogare patrimonio, ricerca artistica e comunità. La risposta del pubblico sembra confermare la validità di questa intuizione. Molti visitatori hanno raccontato di essere entrati con curiosità e di essere usciti con la sensazione di aver vissuto qualcosa che andava oltre una semplice esposizione. Non tanto una successione di opere, quanto un percorso nel quale spazio, luce, memoria e materia costruiscono un’unica narrazione”.

“Un riconoscimento significativo arriva anche dal mondo dell’arte contemporanea: “Questo mio nome non mi è nuovo” è stata infatti invitata a entrare nel programma del CAU – Cantiere Arti Urbane Festival Diffuso 2026, con un’esposizione a Palazzo Carrara di Terni: un invito che conferma l’interesse suscitato da un progetto capace di coniugare qualità artistica, ricerca curatoriale e attenzione all’allestimento, dimostrando come una mostra possa trasformarsi essa stessa in un’opera”.

Per chi non l’avesse ancora visitata, resta ancora qualche giorno di tempo.

Fino al 16 agosto, a ingresso libero, dalle ore 19.00 alle 22.00 Palazzo Del Debbio offre un’occasione rara: non solo vedere il lavoro di un artista, ma sperimentare come l’arte possa cambiare il modo di guardare un luogo e, forse, anche il modo di abitarlo.