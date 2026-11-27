GROSSETO – Le parole possono ferire, escludere ed etichettare, ma possono anche accogliere, includere e restituire dignità. È questo il tema al centro dell’iniziativa “Quelle parole che restano”, organizzata dalla Consulta Provinciale per la Disabilità di Grosseto in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L’appuntamento è per giovedì 3 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, nella Sala Pegaso di Palazzo della Provincia, a Grosseto. L’incontro è rivolto alla cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e alle istituzioni, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo del linguaggio nella costruzione di una società più rispettosa e inclusiva.

L’evento si svolge con il patrocinio della Provincia di Grosseto e in collaborazione con la Commissione provinciale Pari Opportunità.

Il linguaggio al centro del confronto

A moderare l’incontro sarà Elena Patrizia Improta, vicepresidente della Consulta provinciale per la Disabilità, presidente dell’associazione Oltre lo Sguardo e della Fondazione La Casa di Mario ETS.

Dopo i saluti istituzionali di Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto e presidente della Consulta provinciale per la Disabilità, e Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, sarà presentato il cortometraggio “Le parole che restano”, realizzato attraverso contributi e testimonianze di Fondazione La Casa di Mario, Uici Grosseto, Associazione Il Sogno di Nidia, Ens Grosseto e Atracto Odv Grosseto.

Seguirà un dialogo aperto dedicato al linguaggio, al rispetto e all’inclusione, con un approfondimento sulle espressioni che possono ferire, sugli stereotipi e sull’importanza di utilizzare parole capaci di promuovere dignità e consapevolezza.

Interverranno Maria Claudia Rampiconi, editor ed esperta di comunicazione, e Luca Mantiglioni, giornalista ed esperto di comunicazione sensibile.

L’iniziativa prevede anche uno spazio dedicato agli interventi del pubblico, alle esperienze e alle testimonianze dei partecipanti, per condividere riflessioni sul modo in cui il linguaggio può contribuire a cambiare lo sguardo sulla disabilità.

Le conclusioni saranno affidate a Lorella Ronconi, membro del direttivo della Consulta provinciale per la Disabilità, scrittrice ed esperta di politiche per la disabilità.

In mostra le opere di Tommaso Martini

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile visitare la mostra “L’arte supera ogni barriera”, con le opere di Tommaso Martini, che accompagnerà l’iniziativa dedicata alla Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L’ingresso è libero.