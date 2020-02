“Quattrocolori”: in città la presentazione del nuovo corso d’arte

GROSSETO – Si chiama “Quattrocolori”, ed è dedicato appunto ai colori il nuovo corso d’arte promosso dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Per quattro mesi – da marzo a giugno – il blu, il rosso, il verde e il bianco saranno protagonisti di incontri, proiezioni e contest che metteranno in palio un’esclusiva cena per due nella Chiesa dei Bigi.

Mercoledì 26 febbraio alle ore 18 nella sala conferenze di Clarisse Arte in via Vinzaglio 27 a Grosseto (incontro aperto a tutti) la presentazione dell’iniziativa, cui interverranno Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, e Marco di Castri e Gianfranco Barbieri, fondatori di Cataloga, editrice di videocataloghi di artisti, mostre e musei. Giovedì 5 marzo alle ore 18, sempre nella sala conferenze di Clarisse Arte, il primo dei quattro appuntamenti.

Mauro Papa dedicherà ogni lezione a uno specifico colore, analizzandone i codici simbolici e descrivendo le caratteristiche tecniche dei pigmenti nella loro evoluzione storica; alle 21, lo stesso giorno, verranno proiettati video sull’arte contemporanea e documentari selezionati, sulla base del colore scelto per la lezione, da Marco di Castri e Gianfranco Barbieri.

A partire dal giovedì della lezione, tutti potranno partecipare al contest: basta portare o trovare, nel Museo collezione Gianfranco Luzzetti, qualcosa che abbia attinenza col colore selezionato, fotografarlo e postarlo su Facebook nella pagina dell’evento “Vinci la cena nella chiesa dei Bigi”; la foto che riceverà più like sarà premiata con la cena.

Il corso d’arte è gratuito per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e a pagamento (7 euro intero, 5 euro ridotto) per i non associati. Per informazioni: clarissearte@fondazionegrossetocultura.it; 0564 488067 – 488547.

Cataloga, Edizioni di videocataloghi di artisti, mostre e musei, è stata fondata da Marco di Castri e da Gianfranco Barberi nel 1988. Ha prodotto e realizzato ad oggi oltre 25 film su artisti e mostre, distribuiti e trasmessi in tutto il mondo. In co-produzione con le Editions du Centre Pompidou ha realizzato il primo videocatalogo d’autore (Tinguely, 1988), con una videocassetta Vhs e un libro delle stesse dimensioni interamente realizzato a mano da Jean Tinguely. Il documentario ha vinto il primo premio al Festival del film sull’arte di Asolo. Il video “Now I know snow” ha vinto il Gabbiano d’argento al Festival del cinema indipendente di Bellaria nel 1986. Il film su Michelangelo Pistoletto (“I have a mirror, you have a mirror”) è stato acquisito dal Museum of Broadcasting di New York.

Il programma

giovedì 5 marzo: Blu

Ore 18: incontro “Dal blu del Passignano al blu Klein”

Ore 21: proiezioni dei video “Jean Tinguely à la Verrerie” (Betacam, 1996, 42′) ed estratti da “Ouverture” (Castello di Rivoli, U-Matic, 1985) con Lothar Baumgarten e Giovanni Anselmo.

Premio del contest: cena blu nella Chiesa dei Bigi, venerdì 20 marzo

giovedì 2 aprile: Verde

Ore 18: incontro “Dal verde di Procaccini all’olio di Beuys”

Ore 21: proiezioni dei video “Joseph Beuys: a new idea of art” (Bvu, 1987, 33′) e “Giuseppe Penone: con l’orecchio all’albero” (Hd, 2011, 25′)

Premio del contest: cena verde nella Chiesa dei Bigi, venerdì 17 aprile

giovedì 7 maggio: Rosso

Ore 18: incontro “Dal rosso di Rutilio Manetti ai rossi di Daniel Buren”

Ore 21: proiezioni dei video “Daniel Buren, del colore dell’architettura” (U-Matic, 1988, 15′) ed estratti da “Magiciens de la Terre” (Centre Pompidou, 1″, 1989)

Premio del contest: cena rossa nella Chiesa dei Bigi, venerdì 22 maggio

giovedì 4 giugno: Bianco

Ore 18: incontro “Dai panni di Martinelli ai pannelli di Pistoletto”

Ore 21: proiezioni dei video “I have a mirror, you have a mirror” (1″, 1988, 30′) e “Anno Bianco” (1″, 1990, 15′), entrambi con Michelangelo Pistoletto

Premio del contest: cena bianca nella Chiesa dei Bigi, venerdì 19 giugno