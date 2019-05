Quattro percorsi dedicati a quattro santi di Maremma: sono gli Itinerari del sacro

GROSSETO – “Itinerari del Sacro” Guida ai percorsi religiosi nel Comune di Castiglione della Pescaia è il titolo della conferenza che si terrà giovedì 9 maggio alle 16 presso la sala Pegaso del palazzo della Provincia con la relatrice e storica dell’arte Olivia Bruschettini.

La guida, realizzata per il comune di Castiglione della Pescaia, propone al lettore un aspetto nuovo di questo territorio dell’area costiera della Maremma, nel Sud della Toscana. Nell’ambito del progetto, che prevede la valorizzazione dei Cammini religiosi di santi e sante che hanno lasciato importanti segni legati al culto in questi luoghi, la guida consiglia alcuni percorsi che si soffermano nei posti dove hanno vissuto questi Campioni della Fede, invitando il lettore a sostare anche davanti alle opere d’arte legate alla storia ed ai miracoli avvenuti in queste terre.

«La maggiore difficoltà, nel realizzare questi itinerari, è stato il tentativo di rendere i percorsi facilmente individuabili restituendo ad essi un’esposizione didattica e divulgativa per un affascinante racconto percorribile a piedi – afferma Giuseppa Maria Scollo Abeti Biagioli presidente Associazione archeologica maremmana -. Il cammino, o la semplice lettura del testo, possono incuriosire il lettore concorrendo alla conoscenza della tradizione legata al culto cristiano di questi luoghi, spesso frequentati per le sole bellezze naturali del paesaggio, tralasciando l’aspetto storico, la memoria, le antiche usanze e le leggende che hanno reso questo Comune uno dei centri spirituali più importanti, che ha visto il nascere ed il propagarsi del movimento Guglielmita nel resto del mondo.

Vengono dunque indicati quattro percorsi, corrispondenti a quattro figure di santi e sante. La suddivisione è finalizzata ad una disponibilità di informazioni semplici ed immediate. All’incontro parteciperà anche l’assessore alla cultura del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini.