Quattro giorni di grandi note con il Grosseto Summer Festival

GROSSETO – Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione Culturale Recondite Armonie, con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova, organizza un progetto di corsi musicali estivi di alto perfezionamento musicale nel cuore della città di Grosseto.

Tanti giovani musicisti provenienti da diverse parti di Italia e dall’estero saranno a Grosseto dall’ 1 al 4 agosto per studiare e affinare le loro capacità strumentali e interpretative con importanti Maestri nell’ambito del Grosseto Summer Festival & Masterclasses.

Quest’anno tra i professori ospiti, oltre a Benocci e Chistiakova, il pianista ucraino Vitaly Pisarenko vincitore del Concorso Pianistico Internazionale Franz Liszt in Utrecht, la raffinata pianista francese Muriel Chemin insegnante al Conservatorio “B.Marcelllo” di Venezia e il Maestro empolese Alessio Cioni, docente al Conservatorio di Livorno. Novità di quest’anno la Master Class in direzione di coro e canto corale tenuta dal M° Walter Marzilli realizzata in collaborazione con la Società Corale “Giacomo Puccini” di Grosseto che offrirà ai partecipanti la possibilità di dirigere la storica corale grossetana nei giorni del Corso e nel nostro Teatro Comunale.

Durante il giorno i ragazzi studieranno con i maestri in due dei luoghi centrali per la cultura musicale della nostra città; alla Scuola di Musica “G.Chelli” che per il secondo anno mette a disposizione del progetto i prestigiosi locali di Viale Ferrucci e nei locali del Liceo Musicale “L.Bianciardi” che per il primo anno aderisce al progetto.

Il Concerto Finale, a cui tutti sono invitati, si svolgerà domenica 4 agosto alle ore 21 al teatro Comunale degli Industri; in questa occasione tutti i partecipanti riceveranno gli attestati di partecipazione del corso e i più meritevoli saranno invitati a prendere parte a uno dei concerti del 7° Festival Musicale Internazionale “Recondite Armonie” nella primavera 2020.