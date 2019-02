“Quasi una fantasia”, ecco il primo romanzo dell’ex studente del Rosmini

GROSSETO – Alexander W. Powell, ex alunno del Liceo Linguistico Rosmini, ha pubblicato il suo primo romanzo.

E’ appena uscito in libreria “Quasi una fantasia”, opera tra il realistico e il fantasy, dalla trama avvincente e dall’intreccio narrativo ben orchestrato, in cui l’autore non manca di inserire riferimenti a quei classici (e non solo della letteratura, ma anche della filosofia) dai quali ha saputo attingere con intelligenza e creatività.

Adattissimo ai giovani, piacevole anche per gli adulti, “Quasi una fantasia” sarà presentato alla libreria Mondadori sabato 2 marzo, dalle ore 16 alle ore 19.

Il Liceo Rosmini gli augura successo e felicità.