Quartetto italiano di clarinetti in concerto a Cinigiano: da Gershwin a Duke Ellington

CINIGIANO – Un grande ed emozionante ritorno alle origini, nel paese dove il gruppo era nato quasi trentacinque anni fa e da lì aveva mosso i primi passi musicali, sarà l’atteso concerto del Quartetto Italiano di Clarinetti a Cinigiano previsto per mercoledì 14 agosto alle 21,30 presso la piazza Capitano Bruchi.

Un’emozione doppia in quanto il programma dall’affascinante titolo “Moonlight Serenade” (musica d’estate sotto la luna d’America) sarà dedicato alla memoria di Fulvio Cagneschi, uno dei fondatori del quartetto, prematuramente e tragicamente scomparso. Risuoneranno così sulla bella scalinata che sale dal Comune fino alla chiesa parrocchiale del paese le note dei clarinetti di Giovanni e Augusto Lanzini, Giovanni Vai e Maurizio Morganti con un divertente programma tutto “old-America” con brani di Joplin, Gershwin, Mancini, Glenn Miller, Duke Ellington e tanti altri.

Il Quartetto Italiano di Clarinetti è divenuto oramai a livello nazionale ed internazionale una icona nei gruppi storici per strumenti a fiato. Vincitore di importantissimi concorsi musicali, nella sua lunga carriera vanta tournée in varie parti del mondo, incisioni discografiche radiofoniche e televisive e numerosi inviti in ambasciate e consolati dove ha rappresentato l’Italia e la propria cultura musicale, tenendo “a battesimo” anche brani di autori contemporanei dedicati al quartetto. Fra i suoi prossimi impegni figurano l’incisione di un nuovo cd per un importante progetto sostenuto dalla Siae e una tournée in Finlandia.

Anche a Cinigiano, come da tradizione di Music & Wine, prima del concerto a partire dalle 20,30 sarà offerta al pubblico una degustazione dei vini della zona in collaborazione con la SES – Scuola Europea Sommelier.

L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con il Comune di Cinigiano e sarà preceduto da un saluto del sindaco Romina Sani e dell’assessore alla Cultura Orietta Barzagli.

Il programma generale del Festival Music & Wine è scaricabile dal sito www.musicwinefestival.it

Informazioni: Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com