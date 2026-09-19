ROSELLE – L’associazione culturale Polis 2001 in Civitas, con il patrocinio del Comune di Grosseto, della Provincia di Grosseto, del Ministero della Cultura e dei Parchi Archeologici della Maremma, presenta “Voci nell’Anfiteatro”, uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Rosellana 2026, giunta quest’anno alla sua quarantesima edizione.

L’evento si terrà domenica 20 settembre alle ore 17:30 nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano dei Ruderi di Roselle, luogo simbolo della storia e della memoria archeologica maremmana.

Un viaggio scenico tra i grandi autori della classicità

“Voci nell’Anfiteatro” è una partitura scenica che intreccia testi di Goethe, Hölderlin, Omero, Lucrezio, Alceo, Anacreonte, Euripide, Saffo, Catullo, Apuleio, Petronio, Plauto, Ovidio e Orazio, arricchita da un contributo originale di Alberto Gessani.

In scena:

Davide Braglia, Giovanni Crimini, Lia Montanelli, Margherita Bigazzi, Claudio Spinelli, Ernesto Furzi (flauto).

Con la partecipazione di Angelica Taviani per Arte Danza Grosseto e le fotografie di scena di Giovanni Rossetti.

Ospite speciale: Giancarlo Capeccchi.

Il progetto grafico è firmato da Giovanni Stefani (1986).

Pubbliche relazioni: Alessandra Sedili.

Ideazione e regia: Alberto Gessani e Francesco Tarsi, regista.

Un’esperienza culturale e conviviale

L’evento sarà preceduto da una Merenda Maremmana con vino, pensata per accogliere il pubblico e valorizzare la tradizione gastronomica locale.

Ingresso + Merenda Maremmana: €15

Studenti: €10

È consigliata la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: [email protected] – 3472299737