“Quando viaggiare era un’arte”: a Qb si parla del Grand Tour

GROSSETO – Un altro appuntamento con i libri a QB Viaggi di carta, in attesa dell’inaugurazione del nuovo bar Quando Basta prevista per domenica 1 marzo a partire dalle 17.

Domani, giovedì 27 febbraio alle 18.30 un incontro sul Grand Tour a cura di Daniela Fumanti, partendo dal libro “Quando viaggiare era un’arte” di Attilio Brilli.

Nel Grand Tour, intrapreso per oltre due secoli da intellettuali e rampolli dell’aristocrazia europea, l’esperienza del viaggio diventa strumento di formazione. Si partiva per confrontarsi con l’ignoto, per «strofinare il proprio cervello contro quello degli altri», come diceva Montaigne, per conoscere le vestigia delle civiltà antiche.

È della dimensione storica e letteraria del viaggio che trattano le pagine di Brilli, compresi gli aspetti materiali, tanto romanzeschi quanto misconosciuti, interrogandosi anche sul ruolo e il destino del viaggiatore nel mondo contemporaneo, quasi a verificarvi la perdila di un’affascinante occasione d’avventura intellettuale e di una nobilissima arte.