Qualità e innovazione della filiera cerealicola delle Colline Metallifere: la videoconferenza con i crediti formativi

GAVORRANO – E’ in programma lunedì 21 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.30 la videoconferenza di presentazione del progetto “Tecnoqualisalus. Tecnologie innovative per l’aumento della qualità salutistica ed organolettica dei prodotti finiti. Progetto Integrato di Filiera Drago”. Un evento organizzato dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere in collaborazione con i produttori agricoli Andrea Montomoli (capofila) e Alessio Guazzini, l’Università degli Studi di Siena Dipartimento Scienze della Vita e l’Istituto per la BioEconomia e il Consiglio nazionale ricerche (Ibe-Cnr).

La partecipazione è libera e si può cliccare da computer, tablet o smartphone a questo link: global.gotomeeting.com/join/622136253 inserendo il codice di accesso 622-136-253. Il progetto di cooperazione Tecnoqualisalus è finalizzato all’innovazione della filiera cerealicola presente nel Parco e punta alla valorizzazione del territorio attraverso un paniere di prodotti di alta qualità. L’obiettivo finale è quello di mettere sul mercato una linea di prodotti finiti ad elevato valore salutistico ed organolettico basata sulla varietà di grani antichi del Progetto Integrato di Filiera Drago (Distretto rurale agricolo gastronomico organizzato).

All’evento sono previsti gli interventi di Lidia Bai presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, Nicola Verruzzi sindaco del Comune di Montieri, Alessio Guazzini della filiera Drago, Giovanni Alessandri di Agricis, Claudio Cantini di Ibe-Cnr, Giampiero Cai del Dipartimento Scienze della Vita Università di Siena e Alessandra Casini direttore del Parco delle Colline Metallifere. Le conclusioni saranno di Fabio Fabbri responsabile Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, Leonardo Marras assessore regionale alle attività produttive e del deputato Luca Sani. Per i dottori agronomi e forestali sono previsti crediti formativi.

Info: tel. 0566844247, e-mail: direttore@parcocollinemetallifere.it