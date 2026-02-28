GROSSETO – Appuntamento con la commedia al Teatro degli Industri: domenica 1 marzo alle 16,45 la compagnia “Né arte né parte” di Arcidosso porta in scena “Qualcuno vuole fare colazione?” di Derek Benfield, con la regia di Mario Malinverno.

“Per essere un anonimo e nebbioso venerdì sera, c’è un insolito via vai di persone in casa di Shirley e Gilbert (Irene e Mario Malinverno): c’è una cena clandestina fra un’amica di famiglia (Ilaria Bravi) e un istruttore di squash (Alessandro Bettazzi); c’è un romantico amante (Fabio Morganti) con un mazzo di fiori avvizziti; e c’è una hostess della Lufthansa (Lucy Greco), con una bottiglia di champagne da scolare e un letto che stenta a riscaldarsi.

Ma la nebbia ha un ruolo determinante in questa storia, e solo una buona colazione, al mattino dopo, potrà dipanare questa intrigata matassa… forse.

“Lo spettacolo è diviso in due atti – spiegano gli organizzatori -. Il primo si svolge in un nebbioso venerdì sera, nella casa dei coniugi inglesi Shirley e Gilbert: lei, approfittando del fatto che il marito è in viaggio per Duesseldorf, presta l’abitazione all’amica Jane perché incontri clandestinamente Mark, il suo istruttore di squash, per una cenetta intima… e oltre. Ma le cose non andranno esattamente per il verso giusto e una serie di strane e nebbiose coincidenze, porteranno nell’appartamento, oltre a Mark, anche il padrone di casa, in compagnia di una provocante Hostess, ed infine anche Roger, il marito di Jane. Tutti trascorreranno la notte sotto lo stesso tetto, ma la mattina dopo (secondo atto), al rientro di Shirley, il risveglio di tutti i personaggi sarà un susseguirsi di incontri che nessuno di loro avrebbe mai voluto fare”.

Lo spettacolo è all’interno della rassegna “Non ci resta che ridere 2026”, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto e di Fita Grosseto e la direzione artistica di Fabio Cicaloni. Sponsor: BancaTema.

Prevendita Edicola La Pace.

Acquisto biglietti al botteghino del teatro dalle 16.

Ingresso 10 euro.